Путин избегает всеобщей мобилизации: чеченские наемники и осужденные направятся в зону боевых действий уже в ближайшее время — Bloomberg

5 июля, 08:37
Поделиться:
Чеченские наемники и осужденные направятся в зону боевых действий уже в ближайшее время (Фото:ВСУ)

Чеченские наемники и осужденные направятся в зону боевых действий уже в ближайшее время (Фото:ВСУ)

Россия планирует отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить пробелы, которые остались после вывода ЧВК Вагнера, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей европейской разведки.

По словам официальных лиц, с которыми Bloomberg удалось пообщаться на условиях анонимности, независимо от того, что выход ЧВК Вагнера не изменит ход войны в Украине, попытки российского диктатора Владимира Путина избежать всеобщей мобилизации означают, что Россия, скорее всего, отправит больше чеченцев и осужденных на линию фронта уже в ближайшие недели.

Видео дня

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
После бунта ЧВК Вагнер. Как изменится ситуация для Украины на фронте

Отмечается, что пока неизвестно, сколько войск могла бы предоставить Чечня. Главарь Чечни Рамзан Кадыров в мае заявлял в своем Telegram, якобы 7000 военных уже находятся в Украине, а еще 2400 проходят подготовку для двух новых полков Минобороны РФ.

По словам собеседников Bloomberg, российские подразделения в ходе украинского контрнаступления рискуют подвергнуться истощению.

Чиновники заявили, что Россия развернула большое количество войск в Бахмуте после того, как ЧВК Вагнера объявила о выходе из города, что привело к нехватке войск на оккупированных регионах юга Украины.

В майском интервью российским журналистам главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, якобы он потерял 20 000 военных в течение месяцев боев за Бахмут. Он утверждал, якобы на поле боя было развернуто около 50 000 осужденных наемников.

Читайте также:
Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Забудьте о Пригожине и ЧВК Вагнер. Что ждет Путина

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее высказал мнение, что после провального бунта Евгения Пригожина боевики Вагнера больше не будут участвовать в войне России против Украины, при том, что они были «самым эффективным подразделением» страны-агрессора.

Накануне в Министерстве обороны сообщили, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи, на последнем — продвинулись на 1300 метров.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что защитники Украины пока не заходили в Бахмут из-за особенностей этого направления, которые затрудняют его освобождение, — большое количество инженерных укреплений и опорных пунктов, которые временно заняли оккупанты.

Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке 24 июня.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Владимир Путин Чеченцы Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X