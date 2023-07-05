Путин избегает всеобщей мобилизации: чеченские наемники и осужденные направятся в зону боевых действий уже в ближайшее время — Bloomberg 5 июля, 08:37 Чеченские наемники и осужденные направятся в зону боевых действий уже в ближайшее время (Фото:ВСУ)

Россия планирует отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить пробелы, которые остались после вывода ЧВК Вагнера, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей европейской разведки.

По словам официальных лиц, с которыми Bloomberg удалось пообщаться на условиях анонимности, независимо от того, что выход ЧВК Вагнера не изменит ход войны в Украине, попытки российского диктатора Владимира Путина избежать всеобщей мобилизации означают, что Россия, скорее всего, отправит больше чеченцев и осужденных на линию фронта уже в ближайшие недели.

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Отмечается, что пока неизвестно, сколько войск могла бы предоставить Чечня. Главарь Чечни Рамзан Кадыров в мае заявлял в своем Telegram, якобы 7000 военных уже находятся в Украине, а еще 2400 проходят подготовку для двух новых полков Минобороны РФ.

По словам собеседников Bloomberg, российские подразделения в ходе украинского контрнаступления рискуют подвергнуться истощению.

Чиновники заявили, что Россия развернула большое количество войск в Бахмуте после того, как ЧВК Вагнера объявила о выходе из города, что привело к нехватке войск на оккупированных регионах юга Украины.

В майском интервью российским журналистам главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, якобы он потерял 20 000 военных в течение месяцев боев за Бахмут. Он утверждал, якобы на поле боя было развернуто около 50 000 осужденных наемников.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее высказал мнение, что после провального бунта Евгения Пригожина боевики Вагнера больше не будут участвовать в войне России против Украины, при том, что они были «самым эффективным подразделением» страны-агрессора.

Накануне в Министерстве обороны сообщили, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи, на последнем — продвинулись на 1300 метров.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что защитники Украины пока не заходили в Бахмут из-за особенностей этого направления, которые затрудняют его освобождение, — большое количество инженерных укреплений и опорных пунктов, которые временно заняли оккупанты.

Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке 24 июня.