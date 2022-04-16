Россия направила Чехии ноту из-за поставок оружия Украине 16 апреля, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Чехия отправила в Украину танки Т-72 и боевые машины пехоты (Фото:OSINTDEFENDER)

Россия направила дипломатическую ноту Чехии, в которой предупредила, что Прага не может поставлять старое советское вооружение в третьи страны без согласия Москвы.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Ceske Noviny.

Министр заявил, что чешское министерство никак не отреагирует, и сказал, что «это чепуха, и по этим средствам нет пункта, запрещающего реэкспорт».

Видео дня

«В МИД получили ноту о том, что нам якобы не разрешено поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. Россия врет, чтобы прекратить нашу поддержку Украине», — заявил Липовский.

По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, заявление России является лишь очередной дерзкой попыткой отговорить западные страны от помощи Украине.

«Россия пытается отбить желание у западных стран помогать Украине угрозами, шантажом и распространением дезинформации. В этом случае Москва утверждает, что без согласия России Чехия не должна экспортировать прежние советские технологии. Это нонсенс, просто очередная наглость», — сказала она.

Чешская сторона предоставляет Украине оружие и другую военную технику. По состоянию на 6 апреля, общая стоимость материалов, подаренных Украине, составляет 1,1 миллиарда крон. Однако из соображений безопасности Минобороны какое-то время не уточняло, какую военную технику оно направляет.

По данным СМИ, Чехия также отправила в Украину самоходные гаубицы Дана и реактивные системы залпового огня РМ-70 Град производства Чехословакии.

Ранее на этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметь «непредсказуемые последствия».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.