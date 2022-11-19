Россия накапливала микросхемы для высокоточных ракет с 2014 года — NYT 19 ноября, 04:36 Ракета для ОТРК Искандер (Фото:ГУР МО)

Россия несколько лет накапливала микросхемы, используемые для производства высокоточных ракет. Страна-агрессор начала готовить арсенал этого оружия после 2014 года.

Об этом сообщает The New York Times.



Отмечается, что компания Janes, занимающаяся оборонной разведкой, провела анализ, свидетельствующий о том, что Россия начала закупать микросхемы и другие технологии после ухудшения отношений с Западом в 2014 году. Именно тогда, когда РФ незаконно аннексировала Крым.

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В анализе говорится, что, скорее всего, Россия начала производить большое количество Искандеров, Калибров и других ракет еще до полномасштабного вторжения, но продолжает делать это и сейчас.

"Вероятно, они производятся, пока мы говорим, поскольку экономика находится на грани военного положения, а многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже в выходные", - говорится в анализе Janes.