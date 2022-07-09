Подразделения из устаревших БТРов. Россия накапливает резервные силы возле границ Украины для нового наступления — разведка Британии
Пшеничное поле горит после обстрела россиянами в Донецкой области, 8 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Россия собирает резервные силы со всей страны и стягивает их к границе Украины для будущего наступления. Об этом говорится в сводке британской разведки за 9 июля.
Там рассказали, что большая часть новых пехотных подразделений, вероятно, разворачивается из бронетранспортеров МТ-ЛБ, находившихся на долгосрочном хранении. Их разработали в 1950-х годах в качестве тягачей для перевозки артиллерии, а РФ в течение долгого времени считала эти БТРы непригодными для большинства передовых транспортных задач пехоты.
«Несмотря на заявление президента Путина от 7 июля 2022 года о том, что российская армия еще „ничего всерьез не начинала“ в Украине, многие ее подкрепления — это специальные группировки, которые разворачиваются с устаревшим или несоответствующим оборудованием», — подчеркнули в Минобороны Британии.
В отличие от боевых машин пехоты БМП-2, которыми было оснащено большинство российских десантно-штурмовых подразделений первого эшелона в начале наступления в феврале, МТ-ЛБ имеют очень ограниченную броню и только пулемет для защиты.
Ранее эксперты Института изучения войны (ISW) предположили, что российские военные взяли оперативную паузу и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе. Они боятся контратак со стороны Украины.
В Пентагоне заявили, что украинские защитники «мастерски» перешли на лучшие оборонные позиции, несмотря на продвижение российских оккупантов в Луганской области.
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