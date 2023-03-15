Россия начинает совместные военные учения с Ираном и Китаем 15 марта, 11:02 Военно-морские учения Ирана, Китая и России в Индийском океане, 20 января 2022 года (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Россия, Китай и Иран начинают совместные военные учения в Оманском заливе в среду, 15 марта. Они продлятся четыре дня — до 19 марта.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление Минобороны КНР.

Там сказано, что учения будут проходить на основе совместных морских учений между тремя странами, проведенными в 2019 и 2022 годах, и «помогут углубить практическое сотрудничество» между ВМС Москвы, Пекина и Тегерана.

Видео дня

Иран поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, предоставляя дроны-камикадзе для атак на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. 11 марта Тегеран объявил о заключении контракта с РФ на поставку истребителей Су-35.



В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

