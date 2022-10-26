Россия предупредила США о проведении ядерных учений — Пентагон
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (Фото:defense.gov)
Власти России уведомили США о том, что собираются провести учения стратегических ядерных сил Гром.
Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Да, США были поставлены в известность. И, как мы уже подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения России», — сказал он.
Райдер отметил, что Россия заранее предупредила об учениях, соблюдая свои обязательства по контролю над вооружениями.
«И да, это то, за чем мы будем продолжать следить. Но кроме этого, я не собираюсь предоставлять никакой дополнительной информации в данный момент», — добавил представитель Пентагона.