Россия предупредила США о проведении ядерных учений — Пентагон

26 октября, 10:21
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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

Власти России уведомили США о том, что собираются провести учения стратегических ядерных сил Гром.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Да, США были поставлены в известность. И, как мы уже подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения России», — сказал он.

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Райдер отметил, что Россия заранее предупредила об учениях, соблюдая свои обязательства по контролю над вооружениями.

«И да, это то, за чем мы будем продолжать следить. Но кроме этого, я не собираюсь предоставлять никакой дополнительной информации в данный момент», — добавил представитель Пентагона.

https://www.youtube.com/watch?v=4L_7xgxlWoM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Россия Ядерное оружие Учения Пентагон

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