Россия начала применять БПЛА собственного производства на основе проектов иранских шахедов — разведка Британии 16 августа, 08:46 Shahed-136 (Фото:Погляд Назара/Telegram)

В разведке Британии предположили, что Россия, вероятно, начала применять в войне против Украины БПЛА собственного производства на основе иранских проектов беспилотников типа Shahed.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 16 августа.

В нем отмечается, что российские оккупанты импортируют иранские БПЛА с сентября 2022 года.

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Местное производство, по мнению разведчиков, позволит России наладить более надежные поставки БПЛА. Эффективность этого оружия была неоднозначной, но Украина показала эффективный результат уничтожения большинства из них.

Разведка Британии отмечает, что Россия, вероятно, стремится выйти на самообеспечение БПЛА уже в ближайшие месяцы.

Однако в отчете отметили, что Россия все еще остается зависимой от Ирана, поскольку нуждается как в самих беспилотниках, так и в их комплектующих, поставки которых происходят через Каспийское море.

Помощь России от Ирана в войне против Украины — что известно

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.

В совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.

По словам одного из источников журналистов, контракт с Ираном может оцениваться в 115−130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Сейчас комплектующие для дронов-камикадзе поставляют из Ирана и собирают в Алабуге.

Британская разведка также сообщала, что страна-агрессор, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА по воздуху к большим партиям кораблями через Каспийское море. Также россияне работают над запуском внутреннего производства «шахедов» при поддержке Ирана, подтверждали в разведке.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

12 июня сообщалось, что в сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска.

26 июля руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что остатки шахедов, которые были найдены после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что говорит о том, что они российского производства.

8 августа министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси призвал главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана не предоставлять России оружие для ее войны против Украины.