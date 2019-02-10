Россия на пороге. США призвали Германию увеличить расходы на оборону из-за угрозы РФ Сегодня, 16:13 334 Цей матеріал також доступний українською EPA CША: Сейчас не время подрывать или ослаблять НАТО, и Германия об этом знает EPA

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин увеличить расходы на оборону из-за угрозы РФ.

С таким призывом Гренелл обратился к Берлину во время интервью Welt am Sonntag.

По словам дипломата, НАТО просит увеличить расходы на оборону до 2% к 2024 году, однако, обещаний Германии увеличить расходы на оборону до 1,5% - явно недостаточно.

"США просто напоминают своему великому немецкому союзнику, что сейчас не время подрывать или ослаблять НАТО. Россияне у порога и всем должно быть ясно, что НАТО нуждается в усилении", - сказал Гренелл.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией.

США обвиняют РФ в нарушении договора от 1987 года разработки крылатой ракеты 9M729. Вашингтон дал Москве шесть месяцев для урегулирования ситуации с ракетой 9M729.

Страны НАТО поддержали выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.



2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.