Россия на трехсторонних переговорах в Абу-Даби собирается обсуждать в том числе свою безопасность

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров утверждает, что первым пунктом повестки предстоящих в Абу-Даби (ОАЭ) трехсторонних переговоров предполагается обсуждение вопросов безопасности России, Украины и региона в целом.

Об этом он сказал в понедельник, 9 ноября, в ходе пресс-конференции, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

По словам Лаврова, «вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопрос коллективной безопасности» предложили американские переговорщики.

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Он также указал, что Москва «приветствует» такой подход.

Ранее 9 ноября спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби, запланированные на 10−11 ноября, пройдут без участия европейской стороны.

Также 9 ноября руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже отправилась к месту запланированных трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

По его словам, в эти дни в Абу-Даби также будут находиться представители европейских стран, в частности формата E4: Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также представители НАТО и Еврокомиссии. С ними украинская сторона проведет отдельные координационные консультации.

Встреча в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также во встрече примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Bloomberg писало, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Офис президента пока официально не раскрыл состав украинской делегации, но, по данным СМИ, ее возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Одной из ключевых тем встречи станут гарантии безопасности, сообщали в США.