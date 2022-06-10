«Россия на грани возможностей». Экс-министр обороны Украины Загороднюк заявил, что оккупанты проводят «операцию по сохранению лица» 10 июня, 14:04 Цей матеріал також доступний українською Часть российской ракеты в Баштанке Николаевской области, 9 июня (Фото:REUTERS/Edgar Su)

«Можно сказать одно, и это позиция наших разных коллег из разных аналитических центров, с которыми мы постоянно на коммуникации, которые получают информацию из разных источников, что Россия находится на грани возможностей. То, что она сейчас демонстрирует, это ее абсолютный максимум от того, что она может», — подчеркнул Загороднюк.

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Он также раскритиковал тезис о «рисках так называемой эскалации», который озвучивает президент США Джо Байден и другие политики.

«Эскалировать России уже некуда, там о химическом оружии мы не говорим, потому что оно не даст никакого результата, кроме негативного, о ядерном так же. Стандартных возможностей у России больше нет. Они математически есть, но они не могут их приложить, существенно повысить интенсивность или существенно повысить свою результативность», — уверен Загороднюк.

По его словам, из-за того, что «Россия находится на грани», она скоро начнет «усиливать риторику переговоров».

Бывший министр также подчеркнул, что руководители боевых действий РФ в Украине «выжигают все, что есть просто для того, чтобы показать себе, своему руководству, Путину, что они могут руководить армией».

«Сейчас это идет огромная операция по сохранению лица, сохранению какой-то внутренней репутации тех руководителей, которые сейчас руководят этими военными действиями», — добавил Загороднюк.

Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что сейчас идет артиллерийская война и все зависит от того, какое оружие даст Украине Запад. По его словам, у Украины есть одна артиллерийская установка против 10−15 российских. Скибицкий сообщил, что Украина использует от 5 до 6 тысяч артиллерийских снарядов в день.

«Мы почти израсходовали все наши [артиллерийские] боеприпасы и сейчас используем 155-калиберные снаряды натовского стандарта», — сказал он.



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