Романенко назвал признаки истощения России

«Приблизительно с начала лета до сих пор не выросло никоим образом производство российских ракет, российских баллистических ракет, то есть они уже на грани. Кроме того, Путин обращался уже к [президенту США Дональду] Трампу за помощью по НПЗ. Это „кощеева игла“, которую сломать, и Россия окажется без топлива, в том числе без авиационного топлива», — отметил Романенко в эфире Radio NV.

Реклама

Он также обратил внимание на то, что Россия сейчас производит пуски ракет не с Энгельса или Каспийского моря, как раньше, а из Оренбургской или Вологодской области.

«То есть россияне пошли даже на то, что мы заранее получаем информацию о пуске ракет, потому что чем ближе они подлетают, тем позже мы получаем информацию о старте. А теперь из Оренбургской области бог знает откуда. Если американская и европейская разведки информируют нас о пусках, то мы уже через час получаем информацию, куда, каким образом направляются российские ракеты», — объяснил авиаэксперт.

Романенко добавил, что россияне хотели развернуть несколько программ, в частности запустить спутники в рамках программы Рассвет, которая должна была стать аналогом Starlink.

«Они убедились, что Рассвет что-то не работает. Спутники, ну не то чтобы один за другим, но по нескольку из партии падают и превращаются в космический мусор. И у них сейчас новая рекламная позиция: вместо Рассвет-3 хотят запускать уже новую систему Рассвет-4, уже даже подали заявку на регистрацию в международной системе, отвечающей за космическую связь», — напомнил он.

Эксперт подытожил, что сейчас уже видно, что Россия «на грани», особенно по НПЗ.

2 ноября агентство Bloomberg сообщило, что новые украинские удары по российским НПЗ могут вновь спровоцировать дефицит бензина в России.

В марте и июле Россия запустила по 16 спутников из программы Рассвет. По оценке советника президента по вопросам оборонных технологий Сергея Безкрестнова (Флэша), для стабильной связи требуется не менее 200−250 спутников. 18 октября Безкрестнов прогнозировал, что полное покрытие территории Украины сетью спутников Рассвет может появиться примерно за шесть месяцев. Это может позволить оккупантам управлять ударными дронами, разведывательными беспилотниками и дешевыми ракетами в реальном времени.