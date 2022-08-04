Россия может запретить увольняться из армии — Генштаб

4 августа, 18:03
В России наблюдается низкая активность гражданского населения по подписанию контрактов на военную службу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России наблюдается низкая активность гражданского населения по подписанию контрактов на военную службу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия может запретить увольняться из армии, чтобы прекратить отток личного состава, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Отдельно хочу отметить, что руководством РФ с целью прекращения оттока личного состава из вооруженных сил проводится подготовка к изменению в законодательных актах в части, которая касается запрета увольнения со службы во время действия военного положения или действия так называемой специальной операции», — сказал он во время брифинга.

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По его словам, в России наблюдается низкая активность гражданского населения по подписанию контрактов на военную службу.

Также Генштаб зафиксировал «существенный недобор» курсантов в военные заведения РФ.

Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли уже около 41 500 человек, более 6 тысяч единиц боевой техники, 223 самолета и 191 вертолет.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Российская агрессия Генштаб

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