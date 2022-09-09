Планы кремлевского режима. МИД страны-агрессора РФ рассматривает возможность введения виз для граждан Украины

9 сентября, 12:39
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РФ может ввести визы для граждан Украины (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

РФ может ввести визы для граждан Украины (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Министерство иностранных дел страны-агрессора РФ сообщило, что рассматривается возможность введения виз для граждан Украины.

Об этом сообщило пропагандистское информагентство РИА Новости.

Ведомство страны-агрессора заявило, что «вопрос об ответных мерах на введение Киевом визового режима в отношении РФ рассматривается, они необязательно будут зеркальными».

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Кремлевский режим добавил, что при рассмотрении вопроса о визах для украинцев «будет учитывать, в частности, гуманитарный фактор».

С 1 июля граждане Российской Федерации не могут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

В середине июля в Госпогранслужбе сообщили, что ни один россиянин пока не получил визу.

https://www.youtube.com/watch?v=fx4N_dBXaJc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Визы МИД России Война России против Украины

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