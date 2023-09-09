Россия может существенно нарастить производство снарядов для артиллерии — Reuters 9 сентября, 16:33 Кладбище снарядов, которые россияне запускали по Харьковщине (Фото:Константин и Влада Либеров / libkos / Instagram)

Россия может увеличить производство артиллерийских снарядов в ближайшие несколько лет примерно до двух миллионов снарядов в год, пишет Reuters со ссылкой на недавнее заявление западного чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Такие объемы примерно вдвое превышают предыдущие ожидания Запада, но все еще далеко не соответствуют потребностям Москвы в войне против Украины.

По оценкам чиновника, на которого ссылается издание, российская армия отстреляла в Украине от 10 до 11 миллионов снарядов за прошлый год.

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«У них затруднительное положение. Если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, и вы находитесь в эпицентре боев, но можете производить только 1−2 миллиона снарядов в год — я не думаю, что это очень сильная позиция», — сказал чиновник, выступая перед небольшой группой журналистов.

Инвестиции в российскую оборонку могут позволить Москве также производить около 200 танков в год, что вдвое превышает предыдущие оценки Запада, сказал чиновник. Но, по его словам, это также далеко от того, что России нужно после тяжелых потерь в Украине.

«Когда вы потеряли 2000 танков, вам нужны десятилетия, чтобы достичь того, с чего вы начинали», — сказал чиновник.

Он отметил, что Россия также потеряла 4000 боевых бронированных машин, более 100 самолетов и 270 тысяч солдат убитыми и ранеными.

В мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что производство оружия станет решающими для успеха того, что Москва называет «специальной военной операцией».

В июле Шойгу посетил Северную Корею. В Белом доме заявляют, что Россия надеется, что Северная Корея поможет ей своими запасами. Там считают, что переговоры по оружию между Москвой и Пхеньяном продвигаются достаточно активно.

Собеседник издания отметил, что эти переговоры, вероятно, касаются обеспечения артиллерийскими снарядами, и демонстрируют отчаяние Москвы относительно ее положения в Украине.

«Они вынуждены обращаться к этим сомнительным партнерам, чтобы поддержать свое катастрофическое вторжение в Украину. И это будет стоить состояния, потому что Северная Корея выжмет хорошую сделку», — сказал чиновник.

Он отметил, что и российская экономика сама по себе испытывает напряжение, поскольку Москва перенаправляет ресурсы в Украину, увеличивая расходы на оборону и сокращая «расходы на все остальное».

«Это создает риск социальных беспорядков на нестабильном политическом фоне», — пояснил чиновник.

Издание отмечает, что в США тем временем несколько потенциальных кандидатов в президенты выражали сомнения относительно необходимости продолжать вооруженную помощь Украине. С начала полномасштабного вторжения США предоставили Украине оружия и другой военной помощи на более чем 43 миллиардов долларов.