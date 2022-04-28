«Конец холодной войны был миражом». Запад все больше опасается, что конфликт с РФ выйдет за пределы Украины — NYT 28 апреля, 19:58 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Встреч президента Украины Владимира Зеленскго с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном, 24 апреля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Последние действия РФ, такие как новые угрозы ядерной войной, остановка прокачки газа в Польшу и Болгарию и недавние взрывы в Приднестровье привели к росту опасений, что развязанная российским диктатором война выйдет за пределы Украины.

НВ публикует перевод статьи New York Times о признаках того, что это может произойти.

Признаки выхода конфликта с РФ за пределы Украины

В течение девяти недель президент Байден и западные союзники подчеркивали необходимость продолжения войны за Украину в Украине. Теперь в Вашингтоне и европейских столицах опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в более масштабную войну, распространившись на соседние государства, в киберпространство, и на страны НАТО, которым Россия внезапно прекратила поставлять газ.

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В долгосрочной перспективе такое расширение может перерасти в более прямой конфликт между Вашингтоном и Москвой, напоминающий холодную войну, так как каждый из противников стремится подорвать власть другого.

За последние три дня министр обороны США призвал приложить усилия для ослабления боеспособности российских вооруженных сил, чтобы они не могли вторгнуться в другую страну в ближайшие годы. Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, присоединившихся к Организации Североатлантического договора после распада Советского Союза. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, немедленно осудила этот шаг как «инструмент шантажа». Взрывы прогремели в оспариваемом районе Молдовы, естественной следующей цели для россиян, а газовые склады и даже ракетный завод в России загадочным образом загорелись либо подверглись прямому нападению со стороны украинских сил.

И все чаще россияне напоминают миру о размерах и мощи своего ядерного арсенала, недвусмысленно предупреждая, что, если обычные силы президента Владимира Путина столкнутся с еще более унизительными потерями, у него есть другие варианты. Американские и европейские чиновники заявляют, что не видят доказательств того, что россияне мобилизуют свои ядерные силы на поле боя, но за кулисами чиновники уже обдумывают, как они могут отреагировать на российское ядерное испытание или демонстрационный взрыв над Черным морем либо на территории Украины.

«Никто не хочет эскалации этой войны в больших масштабах, чем сейчас. Конечно, никто не хочет, или никто не должен хотеть, чтобы это переросло в измерение ядерного оружия», — заявил в среду, 27 апреля, представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о ядерных угрозах со стороны России.

Никто не хочет отступать

Американские и европейские чиновники говорят, что их опасения отчасти основаны на растущем убеждении, что конфликт может «продолжаться какое-то время», как недавно выразился госсекретарь Энтони Блинкен.

Переговоры о дипломатическом урегулировании или даже прекращении огня, которые среди прочих пытались провести в разное время лидеры Франции, Израиля и Турции, утихли. И украинские, и российские силы окопались на долгое время, сосредоточившись на том, что, как они ожидают, будет артиллерийской войной на юге и востоке страны, где Россия сосредоточила свои силы после унизительного отступления из Киева и других ключевых городов.

«Путин не хочет отступать, как и украинцы, так что впереди еще много крови», — заявил Робин Ниблетт, директор британского аналитического центра Chatham House. В то же время, решимость Америки и Европы помочь Украине победить россиян окрепла, отчасти после того, как стали очевидны зверства в Буче и других городах, оккупированных ими, и даже Германия преодолела свои первоначальные возражения и отправила артиллерию и бронетехнику.

Сет Джонс, который руководит Программой европейской безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил в среду, что «риск расширения войны сейчас серьезен».

«Российские потери продолжают расти, и США привержены поставкам более мощного оружия, которое вызывает эти потери», — заявил Джонс. Он добавил, что рано или поздно российская служба военной разведки может начать отслеживать эти поставки оружия внутри границ НАТО.

Не все линии связи между Вашингтоном и Москвой разрушены. Ранее в среду, 27 апреля, США и Россия объявили об обмене заключенными. Обмен произошел тайно в Турции, где Тревора Рида, бывшего морского пехотинца, обменяли на российского пилота, которого министерство юстиции США давно называло «опытным международным наркоторговцем». Но даже в этом было что-то от возвращения к холодной войне, подчеркивающее, что нынешний конфликт в значительной степени является борьбой за власть между Вашингтоном и Москвой.

Этот момент, казалось, подкреплял аргумент, который Стивен Коткин, профессор Принстонского университета и старший научный сотрудник Гуверовского института в Стэнфорде, недавно выдвинул в журнале Foreign Affairs, когда он написал, что «первоначальный конец холодной войны был миражом» и интеграция России с Западом медленно разрушалась.

Заявление главы Пентагона и остановка поставок газа в Польшу и Болгарию

Сам Байден поддержал теорию о том, что у Путина есть замыслы, выходящие за пределы Украины. Вторжение, сказал он в день его начала, 24 февраля, «всегда было связано с неприкрытой агрессией, со стремлением Путина к империи любыми средствами».

Но до сих пор война в основном оставалась в пределах географических границ Украины. Соединенные Штаты и их союзники заявили, что их цель состоит в том, чтобы заставить Россию «необратимо» вывести свои войска, как выразился Блинкен, и уважать границы Украины, существовавшие до вторжения. Байден отказался вводить бесполетную зону, в которой американские и российские пилоты столкнулись бы друг с другом. Путин осудил приток западного оружия для помощи украинским военным, но никогда не атаковал эти линии снабжения на территории НАТО.

Теперь есть признаки того, что это ограничение дает трещину.

Когда Газпром, российский энергетический гигант, перекрыл поток газа в Польшу и Болгарию, это явно стало предупреждением о том, что Германия, сильно зависящая от российского газа, может стать следующей. Россия использовала свое самое мощное экономическое оружие, посылая сигнал о том, что она может принести боль, а следующей зимой сильный холод в Восточную и Западную Европу без единого выстрела. Американские чиновники заявили, что это явная попытка разобщить союзников по НАТО, которые до сих пор оставались едиными.

Случайно или нет, но шаг Путина был предпринят сразу после того, как министр обороны Ллойд Остин III вышел за рамки часто повторяемого заявления администрации о том, что она хочет, чтобы Россия вышла из своего украинского опыта стратегически ослабленной.

«Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы не могла делать то, что сделала во время вторжения в Украину», — сказал Остин фразу, которая, похоже, предполагает, что США хотят подорвать российскую военную силу на годы — предположительно на столько времени, пока Путин остается при власти. Экспортный контроль, который США ввели в отношении ключевых микроэлектронных компонентов, необходимых России для производства своих ракет и танков, похоже, предназначены именно для этого.

Некоторые европейцы задавались вопросом, не расширились ли военные цели Вашингтона от помощи Украине в защите, которая имеет широкую поддержку, до нанесения ущерба самой России — спорная цель, которая подпитывает российскую версию о том, что действия Москвы в Украине направлены на защиту от НАТО.

Некоторые представители администрации настаивают на том, что комментарии Остина были преувеличенно истолкованы, и что он не предлагал долгосрочной стратегической цели по подрыву власти России. Вместо этого, по их словам, он просто усилил прошлые заявления о необходимости более четкого выбора, стоящего перед Путиным, одновременно отбрасывая возможность того, что Россия начнет новое вторжение после того, как она перегруппируется.

Но многие в Европе сочли, что его заявление намекает на долгую войну на истощение, которая может вестись на многих фронтах.

«Мы движемся к более широкой войне или это просто оплошность Остина?» — спросил Франсуа Эйсбур, французский военный аналитик.

«Расширяется консенсус относительно поставок Украине гаубиц и более сложных систем вооружения, и сейчас все это делают. Но другое дело — сместить цель войны с Украины на Россию. Я не думаю, что есть какой-то консенсус по этому поводу», — отметил он.

Ослабление военной силы России — это «хорошее дело», сказал Эйсбур, «но это средство для достижения цели, а не самоцель».

Расширение НАТО

Есть и другие факторы, которые могут привести к расширению конфликта. Ожидается, что в течение нескольких недель Швеция и Финляндия попытаются вступить в НАТО, расширив альянс в ответ на попытки Путина разрушить его. Но этот процесс может занять месяцы, потому что каждая страна НАТО должна будет ратифицировать этот шаг, а это может привести к периоду уязвимости. Россия может угрожать обеим странам до того, как они будут официально приняты в Альянс и охвачены договором НАТО, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех.

Но все меньше сомнений в том, что Швеция и Финляндия станут 31-м и 32-м членами альянса. Ниблетт сказал, что новое расширение НАТО — как раз то, против чего Путин возражал в течение последних двух десятилетий — «выявит новые линии фронта в противостоянии с Россией».

Неудивительно, что обе стороны играют на страхе, что война может распространиться, в пропагандистских кампаниях, параллельных продолжающейся наземной войне. Президент Украины Владимир Зеленский часто упоминает об этой возможности в своих вечерних выступлениях по радио. Две недели назад, уговаривая союзников по НАТО предоставить больше оружия, он утверждал, что «мы можем либо остановить Россию, либо потерять всю Восточную Европу».

У России есть ее собственные примеры эпизодически доказывающие, что ее цели выходят за рамки «денацификации» Украины и вывода сил и вооружений НАТО из стран-союзников, в которых их не было до 1997 года. Частые ссылки Москвы на растущий риск ядерной войны, похоже, направлены на то, чтобы довести до сознания Запада идею, что он не должен заходить слишком далеко.

Это сообщение находит отклик в Германии, которая давно старается не провоцировать Путина, сказал немецкий аналитик Ульрих Шпек. Сказать, что «Россия не должна победить», — сказал он, — это не то же самое, что сказать, что «Россия должна проиграть».

В Берлине обеспокоены тем, что «мы не должны слишком сильно прижимать Путина к стене, чтобы он не отчаялся и не сделал что-то действительно безответственное», — сказал Шпек.



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