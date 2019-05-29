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Россия может проводить ядерные испытания малой мощности — разведка США

Сегодня, 17:27
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Россия может проводить ядерные испытания малой мощности — разведка США - фото

960cyber.afrc.af.mil

Роберт Эшли

Начальник военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия, возможно, проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой мощности», — заявил генерал-лейтенант Эшли, передает Reuters.

По словам американского военного чиновника, у России есть возможности для испытаний ядерных боезарядов малой мощности, которая превышает предел нулевой мощности, установленный в Договоре.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был заключен в 1990-х годах. Россия ратифицировала договор в 2000 году.

Теги:   Ядерное вооружение США Россия

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