Россия может проводить ядерные испытания малой мощности — разведка США Сегодня, 17:27 Цей матеріал також доступний українською 960cyber.afrc.af.mil Роберт Эшли 960cyber.afrc.af.mil

Начальник военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия, возможно, проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой мощности», — заявил генерал-лейтенант Эшли, передает Reuters.

По словам американского военного чиновника, у России есть возможности для испытаний ядерных боезарядов малой мощности, которая превышает предел нулевой мощности, установленный в Договоре.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был заключен в 1990-х годах. Россия ратифицировала договор в 2000 году.