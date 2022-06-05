В правительственном квартале Берлина есть риск прослушивания россиянами — глава МВД 5 июня, 04:19 Цей матеріал також доступний українською В Берлине подозревают, что РФ может прослушивать чиновников (Фото:Ingo Joseph/pexels)

В правительственном квартале в Берлине есть риск прослушивания российскими разведслужбами. Об этом заявила глава министерства внутренних дел ФРГ, пишет DW.

«Федеральное ведомство по охране конституции обращает внимание политиков и госслужащих на то, что «в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться», — цитирует немецкое агентство комментарий министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер газете Bild.



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«Именно поэтому мы выслали из посольства РФ в Берлине 40 человек, которые, по нашим оценкам, могут принадлежать российским спецслужбам», — заявила глава МВД, обвинив РФ в гибридной войне.

Фезер добавила, что ее ведомство стоит на страже безопасности и мира в Германии, предохраняя их от «русского шпионажа, от попыток оказать влияние, от лжи и военной пропаганды».

Как отмечается, глава МВД предупредила, что разговоры, ведущиеся через обычные телекоммуникационные сети, «в принципе не защищены от прослушивания».

Как отмечает Bild, на крыше посольства России в Берлине установлена широкополосная дипольная антенна, которая может использоваться для сбора развединформации. За ней уже несколько лет ведется наблюдение.

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