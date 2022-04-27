Глава Пентагона назвал угрозу применения ядерного оружия «очень опасной и бесполезной» 27 апреля, 07:39 Цей матеріал також доступний українською Никто не может выиграть ядерную войну — Остин (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны США Ллойд Остин назвал российскую угрозу применения ядерного оружия «очень опасной и бесполезной».



Война России против Украины — главные события 27 апреля

Во время брифинга после встречи стран-союзников НАТО на базе Рамштайн глава Пентагона заявил, что никто не хочет ядерной войны, поскольку никто не может ее выиграть, сообщает Fox News.

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«Я думаю, что любая шумиха по поводу возможности использования ядерного оружия очень опасна и бесполезна», — добавил Остин.

Комментарии министра обороны США были ответом министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который заявил, что угрозу ядерного конфликта на фоне войны на Украине «не следует недооценивать».

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия «теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины».

Ранее спикер Пентагона Джон Кирби напомнил, что Россия уже не первый раз использует подобную эскалационную риторику, а причин для ядерной войны нет.



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