Экс-командующий международными силами в Афганистане допустил применение Россией тактического ядерного оружия 15 февраля, 19:13 Никто не может быть уверен в том, что Путин не развернет ядерное оружие — генерал Стэнли МакКристал (Фото:Kyiv JewishForum)

Бывший командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане, американский генерал Стэнли МакКристалл считает, что нельзя игнорировать вероятность применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом он заявил во время выступления на Kyiv JewishForum — 2023. Он не взялся говорить о проценте такой вероятности, но отметил, что сейчас сложно утверждать, что этого точно не произойдет



Генерал МакКристал уверен в том, что Украину нужно поддерживать, предоставляя ей, в частности, оружие и технологии, пока она не победит.

В то же время он отметил: в случае, когда Украина внезапно получит большое количество оружия, это может породить в России идею, что Запад планирует вторжение в РФ и что эта страна стала мишенью.

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«Эта несколько медленная эскалация в поставках оружия огорчает украинцев, но я считаю, что это естественно. Владимир Путин является стареющим диктатором. Его наследие, а также удержание власти в определенной степени зависят от успеха этой «операции». Поэтому, если он терпит полную неудачу, терпит военную катастрофу, полное поражение, тогда можно попытаться представить, что будет происходить в его сознании. И никто не может быть уверен в том, что он не развернет ядерное оружие», - сказал генерал.

Он допускает, что это может быть тактическое ядерное оружие, чтобы показать партнерам Украины, что они пересекли красную линию и теперь возможна наземная война в Западной Европе.

«А это, конечно, ее ужасает. Поэтому Путин хотел бы, чтобы каждый, кто поддерживает Украину, сомневался. Именно поэтому мы не можем игнорировать ядерную угрозу», – сказал МакКристал.

Напомним, основной площадкой Kyiv Jewish Forum в этом году стал Вашингтон, где форум проходит под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором ежегодного мероприятия с 2019 года является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

KJF-2023 организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.