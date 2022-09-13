Россия может отвлечь внимание от Украины при помощи Армении и Азербайджана — Блинкен 13 сентября, 21:54 Энтони Блинкен (Фото:Darron Cummings/Pool via REUTERS)

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может воспользоваться эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном для отвлечения внимания от войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

По его словам, Кремль может специально «подливать масло в огонь» в конфликт между Арменией и Азербайджаном и таким образом отвлекать мировое сообщество от войны в Украине.

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«Но если Россия действительно сможет использовать свое влияние во благо, то есть снова успокоить ситуацию, положить конец насилию и призвать людей к добросовестному участию в построении мира, это будет позитивным моментом», — добавил госсекретарь.

Блинкен отметил, что вчера, 12 сентября, разговаривал с лидерами Армении и Азербайджана и призвал их сделать все возможное для того, чтобы отказаться от любого конфликта и вернуться к переговорам о построении «прочного мира между их странами».

«Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в чем никто не заинтересован», — подчеркнул чиновник.

В ночь на 13 сентября конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь перешел в горячую фазу: стороны обвинили друг друга в обстрелах и подрывных действиях, официальный Ереван обратился за помощью к России и ОДКБ.



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