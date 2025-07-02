Журналист и военнослужащий Павел Казарин в интервью Radio NV высказал мнение, что если Россия поймет, что у нее нет ресурсов, чтобы продолжать наступление на территорию Украины, она может сделать паузу в войне и попытаться убедить украинцев в своей победе.

«Не исключен сценарий, когда, скажем, в какой-то момент (я не знаю, произойдет ли это в 2026 году или позже) Россия просто поймет, что у нее нет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление на украинские территории. Потому что даже если у вас есть деньги, даже если у вас есть заводы, где можно изготавливать оружие, это не значит, что завтра у вас будет оружие. Потому что просто для того, чтобы построить оружие, нужно время. В какой-то момент Россия может понять, что ее ресурсы истощаются — и военные, и экономические, и она просто решит в какой-то форме поставить эту войну на паузу», — сказал Казарин в эфире Radio NV.

По его словам, после этого последует борьба за интерпретацию результатов войны.

«Российская Федерация будет убеждать украинское общество в том, что она достигла успеха, а Украина проиграла. И мне кажется, мы не имеем никаких поводов для того, чтобы соглашаться с российской интерпретацией итогов нашей войны, когда этот период рано или поздно начнется», — сказал журналист.

Казарин отметил, что для него критерием победы является сохранение государственности и суверенитета и он не рассматривал деоккупацию украинских территорий как обязательный сценарий победы из-за несоизмеримости ресурсов.

Он привел пример Финляндии, которая потеряла 12% своей территории, но не превратилась в Финскую ССР и высказал мнение, что этот сценарий войны является победой.

«Мы так же, несмотря на продолжение присутствия российских флагов на некоторых временно оккупированных украинских территориях, в ситуации, когда вся Украина не превращается в УССР, сможем иметь право считать этот сценарий окончания войны не поражением, а как раз таки победой. Именно потому, что Россия не смогла достичь тех целей, которые она перед собой ставила в начале войны», — заявил журналист.

Ранее руководитель службы роботизированных систем батальона Вовки Да Винчи, капитан Александр Ябчанка в интервью Radio NV заявил о необходимости дискуссии в украинском обществе относительно того, что такое победа в войне с Россией.

Он объяснил, что победой может быть сохранение государства Украина, независимого в принятии решений «и никакое старое одоробло из Кремля нам не говорит, что делать», или возвращение к границам 1991 года, «но если мы так договорились, то воюют за те границы 1991 года все, а не только те, кому „повезло“ попасть в Силы обороны до этого момента».

