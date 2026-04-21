Адмирал Роб Бауэр, который до января 2025 года возглавлял Военный комитет НАТО и был главным военным советником генерального секретаря Альянса, в интервью NV высказал мнение, что Россия может напасть на одну из стран Европы, потому что это выгодно Китаю.

«Я верю в это (что Россия может напасть на одну из стран Европы — ред.), но это не связано с Украиной. Это связано с Китаем. Итак, сценарий, который очень беспокоит НАТО, заключается в том, что Китай налаживает связи с Россией, чтобы атаковать Тайвань, потому что если бы Россия напала на одну из стран Европы, если это произойдет, то США придется выбирать и воевать на двух фронтах. Один фронт — это Европа, а другой — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот такой сценарий сейчас рассматривается и вызывает беспокойство у НАТО. И поскольку Россия все больше становится сателлитом Китая, ей, вероятно, придется это сделать. Я думаю, это очень тревожный сценарий», — заявил Бауэр в интервью NV.

Реклама

Он также высказал мнение, что Россия стратегически проиграла войну против Украины, потому что она привела к тому, что Россия стала сателлитом Китая, без помощи которого она не способна продолжать войну.

«Для Китая неприемлемо, чтобы Россия проиграла войну. Однако Китай одновременно не заинтересован в том, чтобы Россия выиграла войну. Китаю выгодна долгая война, потому что она держит нас, демократический мир, занятыми, поскольку мы поддерживаем вас», — отметил экс-советник генсека НАТО.

18 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Европейский Союз проведет учения для проверки механизма взаимной помощи в случае вооруженной агрессии против одного из государств-членов.

В опубликованной 15 апреля статье The Times приводятся слова главкома Швеции Михаэля Классона о том, что Россия может захватить остров в Балтийском море, чтобы «проверить НАТО на прочность».

12 апреля Центр противодействия дезинформации со ссылкой на данные Департамента госбезопасности Литвы сообщил, что Россия развернула в этой стране дезинформационную кампанию о «Клайпедской народной республике».

31 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва примет «ответные меры», если страны Евросоюза будут предоставлять свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников на Россию.

В ответ представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что, если Россия нападет на любое государство — член Европейского Союза, это будет расцениваться как нападение на весь блок.

10 апреля министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором отвергли обвинения Москвы в том, что они предоставили свое воздушное пространство для украинских ударов по территории РФ.