В Белом доме опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине — Politico

23 ноября, 21:51
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Белый дом (Фото:REUTERS / Al Drago)

Белый дом (Фото:REUTERS / Al Drago)

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что страна-агрессор Россия может применить химическое оружие в Украине, «прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО», если российские войска продолжат проигрывать. Об этом сообщает Politico в среду, 23 ноября, со ссылкой на шесть осведомленных источников, которые говорили на условии анонимности.

По словам собеседников издания, у США нет данных о том, что такая российская атака неизбежна. Многие представители Пентагона считают, что зимой боевые действия «застопорятся, и ни одна из сторон не сможет захватить большую территорию», пишет Politico.

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При этом некоторые высокопоставленные чиновники считают, что страна-террорист РФ может применить химическое оружие, в том числе то, которое использовалось при отравлении Алексея Навального, «в случае продолжения боевых потерь или полного краха российской армии».

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Один чиновник предположил, что Москва может использовать химические вещества, воздействие которых легко скрыть, что «затруднит западным странам возложение ответственности на Москву».

Politico сообщает, что такая оценка некоторых американских чиновников подталкивает администрацию Байдена готовиться к потенциальной российской химической атаке. Высокопоставленные представители США также «настаивают на пересмотре подхода США как к подготовке, так и к реагированию на потенциальные атаки с применением химического оружия».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Белый дом Украина-США Химическое оружие Politico Военные преступления РФ Война России против Украины

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