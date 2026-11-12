«Как в Олешках»: в Офисе президента объяснили, зачем Путин предлагает гуманитарную операцию в Константиновке

Россия может использовать возможную гуманитарную операцию в Константиновке Донецкой области для проведения ротации своих военнослужащих и доставки техники.

Такое мнение в четверг, 12 ноября, высказал журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

По словам Литвина, подобное россияне, как он утверждает, уже сделали во время гуманитарной операции в Олешках.

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12 ноября во время встречи со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать гуманитарную миссию по эвакуации людей из Константиновки по аналогии с Олешками.

Диктатор утверждал, что Россия якобы контролирует город, и предложил привлечь к организации миссии омбудсменов Украины и РФ.

Впрочем, заявления начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о захвате Константиновки еще 17 октября опроверг спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, в городе продолжаются бои.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров в Абу-Даби, по итогам которых стороны договорились о масштабном обмене пленными. После встречи с Путиным они должны встретиться с Зеленским в Дублине, где тот находится на саммите Европейского политического сообщества.

Во время гуманитарной операции в Олешках режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. За это время из города вывезли почти 800 человек.