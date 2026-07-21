В Польше не исключают сценарий российской провокации с использованием дронов, замаскированных под украинские

В Польше заявили, что страна-агрессор Россия может использовать беспилотники, замаскированные под украинские , для провокаций против стран НАТО.

Об этом во вторник, 21 июля, пишет RMF24 со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

По оценке польской стороны, одним из сценариев такой провокации может стать появление над Польшей или другими странами восточного фланга НАТО группы беспилотников с украинской маркировкой, чтобы создать впечатление, будто их запустили Силы обороны Украины.

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«Мы уже сталкивались с провокациями с применением дронов, поэтому видели, на что способна Российская Федерация. Поэтому наша бдительность и информация о том, что подобные действия могут произойти, являются важным элементом», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он добавил, что под угрозой могут находиться также страны Балтии, Финляндия и Румыния.

По словам министра, участники комитета также обсудили другие формы гибридных угроз со стороны России, в том числе глушение сигналов GPS, диверсионные операции, кибератаки и кампании по дезинформации.

Угроза российских провокаций — что известно

Как сообщило 3 июля британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, Соединенные Штаты Америки предупредили Варшаву о подготовке Москвой вооруженной провокации на польской территории. По данным журналистов, эти агрессивные действия могут осуществляться с территории российского анклава в Калининграде или со стороны Беларуси и включать различные сценарии: от ударов ракетами и беспилотниками до непосредственного пересечения государственной границы российскими солдатами.

4 июля в эфире Radio NV политолог Петр Олещук отметил, что, согласно американским данным, российские провокации могут начаться уже через несколько месяцев. Эксперт объяснил, почему именно Польша, а не страны Балтии, может стать главной мишенью гибридной агрессии РФ, и высказал мнение, что поляки на данный момент не готовы к такому развитию событий, поскольку не желают в полной мере учиться на опыте, который уже прошла Украина.

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Руководитель Агентства внешней разведки Польши полковник Павел Шота 28 июня публично заявил, что Россия готова заслать так называемых «зеленых человечков» на территорию балтийских государств. По оценке главы польской разведки, российский диктатор Владимир Путин в настоящее время является заложником собственного поражения, из-за чего российская сторона способна продолжать военные действия в Украине еще несколько лет, параллельно прибегая к гибридным атакам против восточных рубежей Альянса.

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29 июня Министерство обороны Литвы выступило с несколько иным заявлением. В комментарии для прессы, который приводит литовский вещатель LRT, оборонное ведомство сообщило, что на данный момент нет никаких объективных признаков подготовки страны-агрессора к полномасштабному военному нападению на страны Балтии.