«Судьба Титаника уже понятна». Российский журналист назвал примерные сроки того, сколько Россия сможет финансировать войну 2 января, 19:53 Женщина на пустынной улице с уничтоженными автомобилями в селе Торское Донецкой области, 30 декабря (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Автор издания Важные истории Роман Анин в интервью RADIO NV рассказал, сколько примерно Россия сможет финансировать войну в Украине.

«Экономика России в общем-то позволяет финансировать войну еще многие годы. По крайней мере, об этом говорят экономисты. В общем это может длиться еще три-пять лет, как считают они», — сказал Анин RADIO NV.

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Журналист также объяснил, что означает перевод экономики РФ на военные рельсы.

«Во-первых, многие оборонные заводы начинают работать в три смены. Во-вторых, крупный бизнес заставляют скидываться на содержание этих частных армий. Кроме того, и вовлекают в проекты, которые напрямую связаны с войной. Например, поставки через контрабандные каналы всяких чипов и т. д. », — рассказал он.

Анин констатировал, что за три-пять лет войны в Украине Россия может «убить еще огромное количество людей в Украине — стариков, детей и женщин своими ракетами».

«На это они способны. Но сама участь Российской Федерации для меня сейчас настолько ясна. Не только для меня, для многих других. Мы просто наблюдаем, как Титаник медленно, но верно идет ко дну. К сожалению, из-за этого страдают украинцы и не только украинцы. И западный мир способствует тому, чтобы этот Титаник поскорее ко дну ушел. Но судьба этого Титаника уже понятна», — добавил он.

Ранее австрийский военный аналитик Том Купер в интервью NV сказал, что у него мало надежд на то, что война России против Украины закончится в 2023 году.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью RADIO NV заявил, что Гаврилов базирует свое утверждение на данных украинской разведки.

Между тем, еще в июле израильский офицер и военный эксперт Игаль Левин заявлял, что власти Украины должны откровенно сказать народу, что война затянется надолго. По его мнению, она продлится несколько лет.

2 декабря о том, что война будет продолжаться годами, заявил в эфире RADIO NV главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.