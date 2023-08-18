Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР может быть результатом сотрудничества с Россией — Reuters 18 августа, 14:11 Один из ракетных запусков КНДР (Фото:yna.co.kr)

Россия может быть причастна к разработке межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи Hwasong-18, о запуске которой ранее предупреждали представители Южной Кореи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение профессора Теодора Постола, которое он высказал в отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

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Сообщается, что Hwasong-18 была испытана дважды и является первой ракетой КНДР, которая использует твердое топливо и может обеспечить быстрое развертывание во время войны…

«Внезапное появление этих передовых возможностей трудно объяснить без сотрудничества с российским правительством и его учеными», — написал Постол.

Он отметил, что визуальное сходство свидетельствует о том, что россияне, возможно, решили передать «усовершенствованную 50-тонную твердотопливную МБР Тополь-М, также известную как SS-27», в Северную Корею.

Россия и Северная Корея недавно призвали к более тесным военным связям, но Северная Корея отрицает любые «торги оружием» с Россией.

Сообщается, что Россия отвергла любую информацию, которая бы свидетельствовала о нарушении санкций против Северной Кореи.

Reuters сообщает, что другие аналитики поставили под сомнение отчет Постола.

Исследователи из калифорнийского Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS) отметили, что ракета Hwasong-18 «явно черпает вдохновение» из дизайна российских ракет, в данном случае Тополь-М и Ярс, как и многие другие северокорейские ракеты.

«Мы не исключаем возможности того, что российские организации могли помочь Северной Корее разработать эту систему», — говорится в отчете исследователей CNS.

Однако сообщается, что внимательное изучение изображений, видео и характеристик ракеты показывает «явные различия», которые исключают возможность того, что Россия передала полную систему межконтинентальных баллистических ракет.

Исследователи добавили, что некоторые из систем Hwasong-18 на самом деле больше напоминают китайское оружие, и Север публично разрабатывает твердотопливные ракеты по крайней мере с 2017 года.

«Нет ничего внезапного или удивительного в том, что Северная Корея продолжает разрабатывать большие твердотопливные ракетные двигатели», — сказали они.

Аналитики также отмечают, что ракетная программа Северной Кореи берет свое начало из помощи, которую она получала от Советского Союза, а позже от России, а ускорители, задействованные в разгоне боеголовок, похожи на советские.

Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын в письме диктатору Владимиру Путину пообещал укреплять отношения с Россией, чтобы их страны могли продолжать «разбивать произвол и гегемонию империалистов».

26 июля министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом.

Он назвал КНДР «важным партнером РФ» и сказал, что хочет развивать «двусторонние связи по всем направлениям». При этом Шойгу не скрывал, что приоритет отдается военному сотрудничеству.

По состоянию на 10 августа Пхеньян уже трижды за год испытал межконтинентальные баллистические ракеты, обвинив Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.

12 июля КНДР осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын нашел способы, как поддерживать экономику своей страны, в том числе и за счет России. Как сообщает Bloomberg, это помогает его режиму жить под санкциями и продолжать работу над ядерной программой.

21 апреля министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».

В ноябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать самую сильную армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.