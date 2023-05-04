Готовится к диверсиям. Глава разведки НАТО предупредил, что Россия может атаковать подводные кабели

4 мая, 01:38
Поделиться:
НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Страна-агрессор Россия может атаковать подводные кабели, чтобы «наказать» западные страны за поддержку Украины. Об этом заявил журналистам глава разведки НАТО Дэвид Каттлер, передает агентство Reuters.

«Существует повышенная обеспокоенность, что Россия может нацелиться на подводные кабели [по которым проходит большая часть интернет-трафика] и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь подорвать жизнь на Западе, чтобы получить рычаги воздействия на страны, которые обеспечивают безопасность Украины», — сказал Каттлер.

Видео дня

Читайте также:
Кто взорвал Северные потоки? The Economist анализирует все главные версии

Подводные кабели, в частности, передают около 95% интернет-трафика по всему миру, и половина из них считаются критически важными, сообщает Reuters. Каттлер отметил, что по кабелям каждый день проходят финансовые транзакции на сумму около 10 трлн долларов.

Читайте также:
Кристиан Бюгер
Кристиан Бюгер
Россия активно шпионит в Северном море. Что происходит

Politico цитирует заявление Каттлера о том, что россияне наносят на карты инфраструктуру союзников Украины на суше и на дне моря, а кремлевский диктатор Путин может использовать для наблюдения за инфраструктурой гражданские и шпионские корабли.

По словам главы разведки Североатлантического альянса, по сравнению с последними годами россияне начали гораздо активнее патрулировать Атлантический океан, а также активизировали деятельность в Северном и Балтийском морях.

Как пишет Reuters, после взрывов на газопроводах Северный поток в НАТО значительно увеличили количество кораблей, патрулирующих Северное и Балтийское моря, и создали специальный орган для координации усилий по защите подводной критической инфраструктуры. Страны НАТО внимательно следят за российскими судами, которые могут собирать информацию с морского дна с помощью специальных датчиков, отметил Каттлер.

Читайте также:
Военные корабли РФ как минимум трижды приближались к местам в районе Северных потоков, где позже произошли взрывы — расследование

По данным СМИ, у России есть военная программа, определяющая ветровые электростанции, газопроводы и кабели в Балтийском и Северном морях. Российские корабли передвигаются в этих водах, чтобы собирать данные для диверсий.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Разведка Балтийское море Диверсия Подводный кабель Северный поток 2 Поддержка Украины Атлантический Океан Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X