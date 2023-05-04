Готовится к диверсиям. Глава разведки НАТО предупредил, что Россия может атаковать подводные кабели 4 мая, 01:38 НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Страна-агрессор Россия может атаковать подводные кабели, чтобы «наказать» западные страны за поддержку Украины. Об этом заявил журналистам глава разведки НАТО Дэвид Каттлер, передает агентство Reuters.

«Существует повышенная обеспокоенность, что Россия может нацелиться на подводные кабели [по которым проходит большая часть интернет-трафика] и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь подорвать жизнь на Западе, чтобы получить рычаги воздействия на страны, которые обеспечивают безопасность Украины», — сказал Каттлер.



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Подводные кабели, в частности, передают около 95% интернет-трафика по всему миру, и половина из них считаются критически важными, сообщает Reuters. Каттлер отметил, что по кабелям каждый день проходят финансовые транзакции на сумму около 10 трлн долларов.



Politico цитирует заявление Каттлера о том, что россияне наносят на карты инфраструктуру союзников Украины на суше и на дне моря, а кремлевский диктатор Путин может использовать для наблюдения за инфраструктурой гражданские и шпионские корабли.

По словам главы разведки Североатлантического альянса, по сравнению с последними годами россияне начали гораздо активнее патрулировать Атлантический океан, а также активизировали деятельность в Северном и Балтийском морях.



Как пишет Reuters, после взрывов на газопроводах Северный поток в НАТО значительно увеличили количество кораблей, патрулирующих Северное и Балтийское моря, и создали специальный орган для координации усилий по защите подводной критической инфраструктуры. Страны НАТО внимательно следят за российскими судами, которые могут собирать информацию с морского дна с помощью специальных датчиков, отметил Каттлер.

По данным СМИ, у России есть военная программа, определяющая ветровые электростанции, газопроводы и кабели в Балтийском и Северном морях. Российские корабли передвигаются в этих водах, чтобы собирать данные для диверсий.