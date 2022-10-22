«Планируют ответ». В Европе понимают, что Россия может атаковать их критическую инфраструктуру — Климкин 22 октября, 14:49 Эксклюзив НВ Павел Климкин (Фото:Александр Медведев/НВ)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Радио НВ рассказал, понимают ли в Европе, что Россия может повредить их энергетическую инфраструктуру способом, как это произошло с Северными потоками.

«Не просто допускают [эту возможность], а планируют ответ. Они сейчас прекрасно понимают, что Россия готова на все, что угодно. И понимают, что Россия дальше может перерезать газопроводы и нефтепроводы, а также кабели для интернета, идущие по морскому дну, атаковать объекты критической инфраструктуры. <...> В Европе уже не исключают ничего, они уже до этого дошли», - считает Климкин.

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Важно, по словам дипломата, чтобы европейцы планировали свой ответ России вместе с украинцами.

Также Климкин рассказал, что в ЕС продолжается интенсивное расследование взрывов, произошедших на Северных потоках.

«Думаю, что вы услышите много интересного, как только они будут готовы это обнародовать. Там же очень обоснованы подозрения, что взрывы были в том числе и те, которые были заложены заранее. Поэтому мы понимаем, что сейчас Россия скорее всего готовилась к этому сценарию заранее и готовилась к атакам на европейскую инфраструктуру», — добавил эксминистр.