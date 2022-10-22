«Планируют ответ». В Европе понимают, что Россия может атаковать их критическую инфраструктуру — Климкин

22 октября, 14:49
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Павел Климкин (Фото:Александр Медведев/НВ)

Павел Климкин (Фото:Александр Медведев/НВ)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Радио НВ рассказал, понимают ли в Европе, что Россия может повредить их энергетическую инфраструктуру способом, как это произошло с Северными потоками.

«Не просто допускают [эту возможность], а планируют ответ. Они сейчас прекрасно понимают, что Россия готова на все, что угодно. И понимают, что Россия дальше может перерезать газопроводы и нефтепроводы, а также кабели для интернета, идущие по морскому дну, атаковать объекты критической инфраструктуры. <...> В Европе уже не исключают ничего, они уже до этого дошли», - считает Климкин.

Видео дня

Читайте также:
Масштаб повреждений от утренних ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10—12 октября — Укрэнерго

Важно, по словам дипломата, чтобы европейцы планировали свой ответ России вместе с украинцами.

Также Климкин рассказал, что в ЕС продолжается интенсивное расследование взрывов, произошедших на Северных потоках.

Читайте также:
Риск «исторической катастрофы». Что известно об угрозе российского теракта на Каховской ГЭС, сценариях и последствиях подрыва ее дамбы

«Думаю, что вы услышите много интересного, как только они будут готовы это обнародовать. Там же очень обоснованы подозрения, что взрывы были в том числе и те, которые были заложены заранее. Поэтому мы понимаем, что сейчас Россия скорее всего готовилась к этому сценарию заранее и готовилась к атакам на европейскую инфраструктуру», — добавил эксминистр.

https://www.youtube.com/watch?v=nbTmwAU3PfQ
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Европа Энергетика Павел Климкин Северный поток Инфраструктура Россия-ЕС Северный поток 2 Энергетическая безопасность Радио НВ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X