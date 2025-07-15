Великобритания должна быть готова к возросшей угрозе со стороны российского диктатора Путина на фоне действий президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британский полковник в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph .

Как пишет автор, британцы могут не сомневаться, что Путин направит на Соединенное Королевство свой гнев посредством шпионажа, саботажа и кибератак, особенно на фоне угрозы жестких санкций и новых поставок оружия для Украины со стороны США.

«Дружба Трампа с российским тираном, похоже, исчерпала себя, и даже американский президент теперь понимает, что Путин не заинтересован в мире и будет продолжать идти на Запад, пока его не остановят», — отмечает де Бреттон-Гордон.

По его мнению, после недавних заявлений Трампа Путин «вполне может пересмотреть свою позицию в отношении США. Однако диктатор не может позволить введения тарифов в 100% против России, поэтому, вероятно, воздержится от нападения на США и усилит атаки на Британию. Автор призывает готовиться и «стать более устойчивым к подобным атакам», в частности, кибердиверсиям со стороны РФ.

«Некоторые в нашей стране, похоже, не способны осознать, что мы находимся под прицелом Путина. Российский тиран считает, что Великобритания — это ключевой элемент скоординированного европейского военного сдерживания его агрессивных действий в Европе. И что, если нас удастся отговорить, Европа снова станет всего лишь „лежачим полицейским“ для его агрессивной экспансии на Запад», — пишет колумнист.

Он призывает Британию «проявить стойкость» и противостоять Путину, который «безжалостно использует слабость, но отступает перед лицом силы». По этой же причине, по мнению автора, российский диктатор атакует Британию, а не США. Однако в этот раз он, похоже, зашел слишком далеко, и «несколько американских ракет могут посетить его дворцы и особняки, если только он не сядет за стол переговоров в ближайшие 50 дней», утверждает де Бреттон-Гордон.

«Мы находимся в ситуации, которую Министерство обороны называет „предвоенной“. Трамп, похоже, усилил свои позиции в ракетном и санкционном планах. Мы должны сделать то же самое в Европе и продемонстрировать военную силу, чтобы заставить Путина пойти на переговоры и добиться справедливого мира для Украины. Если мы этого не сделаем, „предвоенная“ ситуация может очень быстро превратиться в „военную“», — предупреждает автор.

14 июля американский президент объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Благодаря сделке Украина получит вооружение на миллиарды долларов, заявил президент США.