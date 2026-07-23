Американские спецслужбы подозревают, что Россия могла помочь Ирану разведданными или технологиями для нанесения ударов беспилотниками по объектам ЦРУ в странах Персидского залива.

Об этом в среду, 22 июля, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования.

По словам собеседников агентства, окончательных выводов о возможной роли Москвы пока нет. В то же время внимание аналитиков привлекли высокая точность атак, их эффективность, а также длительное военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном.

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По данным Reuters, в марте ударам подверглись как минимум два объекта ЦРУ, в том числе резидентура американской разведки в посольстве США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и еще один объект на востоке Ирака. Некоторые источники сообщили, что атакованных объектов было больше, однако подробности не раскрываются.

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Один из источников, ознакомившихся с внутренним документом западной разведки, сообщил, что его авторы пришли к предварительному выводу о возможной причастности России к выбору целей для этих атак. Двое западных должностных лиц, изучивших соответствующие разведданные, также заявили, что при ударе по Эр-Рияду Иран, вероятно, использовал беспилотники Shahed, модернизированные при содействии России. По их словам, один дрон пробил отверстие во внешней стене посольства, после чего второй влетел внутрь и взорвался.

Источники Reuters также отметили, что Россия могла помочь Ирану повысить точность беспилотников Shahed-136, передав систему спутниковой навигации Комета-М. Считается, что она значительно точнее и устойчивее к средствам радиоэлектронной борьбы, чем иранские аналоги.

Американские разведчики также проверяют версию о том, использовал ли Иран российские данные для наведения при атаке на посольство США в Эр-Рияде. В то же время некоторые аналитики не исключают, что целью мог быть сам дипломатический комплекс, а резидентура ЦРУ пострадала случайно.

Бывший руководитель резидентуры ЦРУ Дэниел Хоффман заявил агентству Reuters, что не удивился бы, если бы Москва помогала Тегерану атаковать объекты американской разведки. По его мнению, у России и Ирана есть общий стратегический интерес в ослаблении влияния США в регионах, которые они считают зонами своего влияния.

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Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей. Операция была проведена в ответ на обстрел силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

8 июля Центральное командование США (CENTCOM) нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране тогда заявили, что эти атаки стали ответом на удары США.

15 июля Центральное командование США сообщило, что Соединенные Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года. Тогда КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

Кроме того, 17 июля американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране. Главной целью атак был город Бендер-Аббас, где расположены штаб и главная база ВМС Ирана.