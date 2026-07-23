США заподозрили Россию в помощи Ирану с атаками на объекты ЦРУ в Персидском заливе — Reuters

23 июля, 10:34
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В США подозревают, что Россия помогла Ирану атаковать объекты ЦРУ (Фото: REUTERS/Stringer)

В США подозревают, что Россия помогла Ирану атаковать объекты ЦРУ (Фото: REUTERS/Stringer)

Американские спецслужбы подозревают, что Россия могла помочь Ирану разведданными или технологиями для нанесения ударов беспилотниками по объектам ЦРУ в странах Персидского залива.

Об этом в среду, 22 июля, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования.

По словам собеседников агентства, окончательных выводов о возможной роли Москвы пока нет. В то же время внимание аналитиков привлекли высокая точность атак, их эффективность, а также длительное военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном.

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По данным Reuters, в марте ударам подверглись как минимум два объекта ЦРУ, в том числе резидентура американской разведки в посольстве США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и еще один объект на востоке Ирака. Некоторые источники сообщили, что атакованных объектов было больше, однако подробности не раскрываются.

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Один из источников, ознакомившихся с внутренним документом западной разведки, сообщил, что его авторы пришли к предварительному выводу о возможной причастности России к выбору целей для этих атак. Двое западных должностных лиц, изучивших соответствующие разведданные, также заявили, что при ударе по Эр-Рияду Иран, вероятно, использовал беспилотники Shahed, модернизированные при содействии России. По их словам, один дрон пробил отверстие во внешней стене посольства, после чего второй влетел внутрь и взорвался.

Источники Reuters также отметили, что Россия могла помочь Ирану повысить точность беспилотников Shahed-136, передав систему спутниковой навигации Комета-М. Считается, что она значительно точнее и устойчивее к средствам радиоэлектронной борьбы, чем иранские аналоги.

Американские разведчики также проверяют версию о том, использовал ли Иран российские данные для наведения при атаке на посольство США в Эр-Рияде. В то же время некоторые аналитики не исключают, что целью мог быть сам дипломатический комплекс, а резидентура ЦРУ пострадала случайно.

Бывший руководитель резидентуры ЦРУ Дэниел Хоффман заявил агентству Reuters, что не удивился бы, если бы Москва помогала Тегерану атаковать объекты американской разведки. По его мнению, у России и Ирана есть общий стратегический интерес в ослаблении влияния США в регионах, которые они считают зонами своего влияния.

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Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей. Операция была проведена в ответ на обстрел силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

8 июля Центральное командование США (CENTCOM) нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране тогда заявили, что эти атаки стали ответом на удары США.

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15 июля Центральное командование США сообщило, что Соединенные Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года. Тогда КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

Кроме того, 17 июля американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране. Главной целью атак был город Бендер-Аббас, где расположены штаб и главная база ВМС Ирана.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Иран война США в Иране война против Ирана Россия ЦРУ

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