Ракетный удар России может стать серьезной угрозой для Украины и ее западных союзников (Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Россия могла применить ракету, способную нести ядерную боеголовку для удара по Львовской области в ночь на 9 января, что представляет серьезную угрозу для Украины и ее западных союзников.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отметило, что Россия могла применить ракету, способную нести ядерную боеголовку, во время последнего удара по Украине.

В случае подтверждения это станет «серьезной угрозой» для Украины и ее западных союзников и будет означать эскалацию со стороны диктатора РФ Владимира Путина, подчеркнули в NYT.

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на пятницу, 9 января, зафиксировали угрозу запуска ракеты средней дальности с российского стратегического испытательного полигона Капустин Яр. Вскоре во Львовской области прогремели взрывы, однако пока не известно, стала ли именно эта ракета их причиной.

В издании отметили, что даже если ракета была вооружена обычной или учебной боевой частью, ее использование свидетельствует о серьезной угрозе.

Инфографика: NV

По информации Пентагона, ракета базируется на межконтинентальной модели RS-26 Рубеж, переделанной для меньшей дальности. Она несет несколько боевых частей, которые отделяются во время полета и поражают цель. Украина пока не имеет систем ПВО, способных ее уничтожить, добавили в NYT.

В ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прогремели взрывы, в результате которых был поражен объект критической инфраструктуры.

Городской голова Андрей Садовый сообщил, что обстоятельства атаки выясняются, а военные должны подтвердить, могла ли РФ применить ракету Орешник. В Воздушных силах ВСУ не исключили пусков баллистических ракет с российского полигона Капустин Яр, детали удара сейчас уточняются, заявил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат.

В Воздушном командовании Запад сообщили, что по объектам инфраструктуры ударила баллистическая цель, которая двигалась со скоростью около 13 тысяч км/ч.

21 ноября 2024 года Россия запустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области, она летела на Днепр. В Днепропетровской ОГА заявили о незначительных повреждениях. В тот же день Путин заявил, что войска РФ впервые атаковали Днепр новейшей системой средней дальности Орешник, о которой ранее не было никакой информации.

