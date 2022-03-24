Яковина — о поиске Россией резервов. Мобилизация в РФ — новая версия Игры в кальмара, поляки могут устроить белорусам «дискотеку» на Волыни 24 марта, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Иван Яковина проанализировал, как РФ пытается пополнить резервы личного состава для войны с Украиной (Фото:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook)

Россия пытается пополнить резервы личного состава, мобилизуя должников и тех, кто не платит алименты. Также в РФ надеются на поддержку в войне белорусской армии.

Впрочем, международный обозреватель Иван Яковина убежден, что оба варианта привлечения человеческих ресурсов будут проигрышными. Почему украинцы несомненно выстоят и как в этом могут помочь поляки, Яковина проанализировал в своей авторской программе Світогляд на Радио НВ.

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Война России против Украины — последние новости

Российская армия все еще пытается как-то выкрутиться из ситуации острейшей нехватки резервов. Главное для нее сейчас — найти где-то людей, чтобы бросить их в топку войны. В России собираются мобилизовать алиментщиков и должников. Если они пойдут воевать, им обещают прощение всех долгов. Это уже назвали русской версией Игры в кальмара, когда набирают людей с огромными долгами для того, чтобы умирать за деньги.

Странно, что военные не понимают: у призывников будет дополнительный стимул дезертировать и сдаваться в плен: во-первых, они тоже освобождаются от любых долгов: во-вторых, украинская армия водителям танков, например, обещает платить по 10 тысяч долларов и полную амнистию в том случае, если они сдаются вместе со своей машиной. И уже такие случаи были.

Кстати, летчикам предлагают по миллиону долларов за угнанный самолет, вертолетчикам — по 500 тысяч. Тоже неплохо. А также гражданство любой страны запада на выбор.

Но России надо признать, что резервов нет и, возможно, понадобится таки объявлять мобилизацию. А поскольку Путин пообещал ее не объявлять, нужно какое-то ужасное событие, чтобы был повод. Украинские власти сообщают, что ФСБ готовит теракт в каком-то крупном российском городе. Могут быть сотни жертв. Я бы не очень удивился, если бы такие теракты были осуществлены, потому что Путин никогда не стесняется убивать своих для того, чтобы появился повод, чтобы напасть на кого-то еще. Поэтому, если бы я жил сейчас в Москве, то, конечно, очень волновался бы.

Мобилизация, возможно, позволит ему переломить ход войны и даже сохранить свою власть. Без отправки в Украину миллиона, например, солдат, точно у него ничего не выйдет.

До мобилизации у Путина есть еще одна опция — Лукашенко. Он возлагает большие надежды на то, что белорусский диктатор отправит 20−30 тысяч войск на войну против Украины.

Я в этом сомневаюсь, но знакомый белорус Дмитрий Навоша говорит, что Лукашенко вынужден пойти на эту войну, и приводит три довода.

Первый — еще до войны Лукашенко прямо говорил, что вступит в эту войну. Он еще тогда знал, что ему придется это делать.

Второй пункт. Вся белорусская пропаганда последних недель неотличима от российской. Там нацисты, американские марионетки, восемь лет геноцида на Донбассе и так далее. Будь Лукашенко хоть чуточку независим, для него бы не было никакого смысла так буквально следовать людоедским нарративам Кремля. Напротив он играл бы свою обычную многовекторность, торговал бы отношениями со всем миром, как это получалось прежде. Лукашенковская пропаганда явно готовит телезрителя к войне.

Третий довод. Многие недооценивают степень экономической зависимости Лукашенко от Путина. Еще ни разу он не вернул России кредит — всегда перекредитовывался, пролонгировал. Копил и копил долги. После поражения на выборах в 2020 году Лукашенко потерял способность не только возвращать долги, но и даже их обслуживать. Пару дней назад Россия отсрочила погашение долгов на 5−6 лет. Нападение лукашистских войск на Украину уже оплачено.

Однако, очень большие сомнения у меня, что у Лукашенко получится эта война. У белорусских военных нет желания воевать. И весьма вероятно, что будут отказы, отставки, рапорты на увольнение. Никто не будет идти в атаку, никто этого не будет хотеть. В общем, из этой войны получится какая-то профанация.

Более того, думаю, что если Лукашенко решится начать войну, то его собственные солдаты могут пойти против него. Сейчас белорусская армия сидит и без оружия, и без патронов, потому что очень боятся бунта. Но перед войной оружие и патроны раздать придется. В этот момент белорусская армия, в которой все молодые люди, возьмет и пойдет на Минск.

Еще можно наблюдать за настроениями белорусского общества. Люди очень не хотят победы Путина, его орды, а поэтому стараются всеми силами помогать Украине. Лукашенко понимает: если он полезет, с очень высокой вероятностью для него все плохо кончится.

Кроме того, Польша открыто намекает белорусам не влезать в эту войну, заявляя о возможности отправки в западную Украину своего миротворческого контингента. Имеется ввиду, если Лукашенко полезет на Волынь, то и Польша не останется в стороне. Она может нанести удар по скоплениям лукашистов или начнет сбивать белорусские, российские самолеты, которые будут летать в приграничной полосе.

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Представьте себе ситуацию. Летит два российских самолета. Вдруг (откуда не возьмись) две ракеты их сбивают. Россия обвинит Польшу, а Польша скажет: «Нет, это украинцы сами сбили, мы ничего не знаем». А самолеты будут сбиты над украинской территорией — ничего не докажешь. То есть, у Польши очень интересная может быть позиция.

И поляки, судя по всему, реально пытаются устроить настоящую защиту Волыни. Это для них не чужой регион. Россия, конечно, выступает категорически против этого. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в этом случае обязательно могут случиться столкновения между войсками РФ и НАТО. Но я, честно говоря, в это не особо верю, потому что здесь речь может идти о столкновениях между белорусскими и польскими войсками. Поляки (при желании) могут устроить Путину с Лукашенко «дискотеку» на Волыни. Назревает очень интересный сюжет.

Нужно учитывать, Волынь — жесткий регион. Думаю, белорусская армия не имеет шансов на продвижение. Даже если там будут действовать исключительно силы территориальной обороны, без прикрытия со стороны ВСУ.

Думаю, что поляки уже передали информацию белорусским генералам о том, что «если вы полезете, то вам крышка».

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