Наступательные операции России на Донбассе теряют масштаб — Пентагон 19 мая, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Масштаб наступления российских оккупантов на Донбассе уменьшился, заявили в Пентагоне (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

По данным Пентагона, Россия в последнее время уменьшила масштаб своих наступательных операций на Донбассе, их цели становятся более локальными.

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Официальный представитель американского оборонного ведомства в ходе брифинга заявил, что российские войска работают меньшими группами — вместо соединений по несколько сотен человек, действия производятся группами от нескольких десятков до сотни военных.

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«Российские наступательные операции становятся меньше по своим размерам и масштабам, их цели становятся более локальными. Это города и села, а иногда и перекрестки, которых они пытаются достичь. Это просто своеобразное сокращение их целей. И это также соответствует размеру подразделений, участвующих в этом», — отметил чиновник.

По его словам, даже на таком уровне российские войска «очень близки к своему принципу использования артиллерийского огня, а затем лобовой атаки небольшими формированиями».

В Пентагоне добавили, что российская оккупационная армия до сих пор имеет проблемы с координацией между собой.

«Они все еще не слишком хорошо интегрируют свои подразделения. Их связь между командирами все еще не очень эффективна», — сказал он.



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