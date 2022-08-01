Не смогла добиться прорыва. РФ корректирует план своего наступления на Донбассе — Минобороны Британии

1 августа, 09:23
Россия корректирует план своего наступления на Донбассе (Фото:Генштаб)

Россия корректирует план своего наступления на Донбассе (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогла добиться решающего прорыва.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в течение последних четырех дней силы РФ пытались совершать тактические наступательные действия в районе Бахмута, но продвигались очень медленно.

Видео дня
https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1553972435904610306

«Как сообщали украинские органы власти на прошлой неделе, Россия, похоже, перемещает значительные силы с севера Донбасса на юг Украины. Похоже, РФ корректирует оперативный замысел наступления на Донбассе после того, как не смогла добиться решающих оперативных прорывов согласно тому плану, по которому действовала с апреля», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что, скорее всего, РФ определила запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Россия Великобритания Юг Украины Наступление Война России против Украины

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