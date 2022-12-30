Путин позвал Си Цзиньпина в Москву и собрался расширять военное сотрудничество с Китаем 30 декабря, 17:49 Си Цзиньпин и Путин 30 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что весной 2023 года ждет приезда главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.

В пятницу, 30 декабря, Си Цзиньпин и Путин провели переговоры по видеосвязи. Глава кремлевского режима утверждал, что сейчас отношения Китая и России «выдерживают все испытания» и «являются лучшими за всю историю», а также жаловался на «беспрецедентное давление и провокации со стороны Запада» и повторял штампы пропаганды о том, как страна-агрессор вместе с Китаем якобы «защищают свои интересы и интересы всех тех, кто выступает за подлинно демократическое устройство».



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Путин также рассказывал о рекордном росте товарооборота с Китаем и заявил, что КНР и страна-террорист РФ будут укреплять сотрудничество вооруженных сил.



Си Цзиньпин во время переговоров заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора. Он также сказал Путину, что путь к мирным переговорам с Украиной «не будет легким», а Пекин якобы продолжит отстаивать свою «объективную и справедливую» позицию, пишет Reuters.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.