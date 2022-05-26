Альянс диктаторов. Путин и Си Цзиньпин совершают умопомрачительные ошибки — Сорос 26 мая, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Джордж Сорос: Китай должен был стать старшим партнером в альянсе с Россией, но отсутствие уверенности у Си позволило Путину узурпировать эту позицию (Фото:Фонд Генриха Белля / Flickr)

Российский президент Владимир Путин ожидал, что его будут приветствовать в Украине как освободителя, но его армия терпела там одно поражение за другим. Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин упорно придерживается политики «нулевого COVID», ведущей его к провалу в попытке достичь пожизненной власти. Неудачи двух диктаторов анализирует в своей колонке американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос.



Он считает Путина и Си Цзиньпина главными апологетами «закрытого общества» — такого, где роль индивида состоит в служении правителям государства.

«Чем могут похвастаться Путин и Си, два диктатора, связанных сегодня в альянсе? У них много общего. Они правят с помощью запугивания, и потому совершают умопомрачительные ошибки», — заявил Сорос.

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Он напомнил о встрече Си Цзиньпина с Путиным 4 февраля на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине.

«Они выпустили длинное заявление, в котором объявили, что сотрудничество между ними „не имеет границ“. Путин проинформировал Си о подготовке „специальной военной операции“ в Украине, но неизвестно, рассказал ли он Си, что держал в уме полномасштабное вторжение. Американские и британские военные эксперты, безусловно, говорили своим китайским коллегам, что оно готовится. Си дал добро, но попросил Путина подождать завершения Зимних игр», — говорится в колонке.

Кремль ожидал, что русскоязычное население Украины будет встречать его армию как освободителей, но неожиданно ВСУ оказали сильное сопротивление, констатирует финансист.

«Путин не мог позволить себе признать поражение и соответствующим образом изменил свои планы», — отметил Сорос. Россияне полностью уничтожили Мариуполь, а украинской армии сейчас «приходится бороться на открытой местности, где численное преимущество российских войск труднее преодолеть».

«Украинцы делают максимум возможного, контратакуя, а иногда даже смело проникая на российскую территорию. Такая тактика несет дополнительную пользу: она позволяет донести происходящее на самом деле до российского населения. США тоже делают максимум возможного для сокращения финансового неравенства между Россией и Украиной, недавно выделив беспрецедентные $40 млрд на военную и финансовую помощь правительству Украины. Я не могу предположить, каким будет финальный результат, но у Украины, безусловно, есть военные шансы», — написал Сорос.

«Путин, кажется, понял, что совершил ужасную ошибку, совершив нападение на Украину, и сейчас он готовит почву для переговоров о прекращении огня. Однако перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Путин должен начать мирные переговоры, но он никогда этого не сделает, потому что это будет равносильно отставке», — считает финансист.

Он отметил: чем слабее становится кремлевский тиран, тем менее предсказуемым он является. Си Цзиньпин по-прежнему продолжает поддерживать Путина, хотя уже не безгранично, считает автор.

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«Здесь и кроется объяснение, почему Си движется к провалу. Позволив Путину начать его безуспешную атаку на Украину, он поступил не в интересах Китая. Китай должен был стать старшим партнером в альянсе с Россией, но отсутствие уверенности у Си позволило Путину узурпировать эту позицию», — убежден Сорос.

Наихудшей ошибкой Пекина, впрочем, он видит ужесточение политики «нулевого COVID» — жестких карантинов при угрозе вспышек коронавируса. «Начиная с марта, китайская экономика отправилась в свободное падение», — написал автор. Он обосновывает это резким уменьшением коммерческих автоперевозок и общим падением деловой активности в КНР, при том что лидер страны упорно не желает менять курс.

«У Си Цзиньпина много врагов. Никто не смеет критиковать его напрямую, потому что он контролирует все инструменты слежки и репрессий. Но хорошо известно, что внутри Коммунистической партии разногласия стали настолько острыми, что они стали проявляться даже в статьях, доступных рядовым гражданам. Несмотря на ожидания, Си может не получить желаемый третий срок из-за совершенных им ошибок. Но даже если он получит его, политбюро может ограничить его возможности в подборе членов политбюро следующего созыва. Это очень уменьшит его власть и влияние и снизит вероятность его превращения в пожизненного императора страны», — прогнозирует Сорос.

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