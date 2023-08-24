«За Путиным — коллективный Путин». Василий Грицак назвал самый большой вызов перед Украиной и Западом 24 августа, 16:01 По мнению Ярослава Грицака, смерть Владимира Путина может не привести к радикальному изменению политической системы в России (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV назвал самый большой вызов перед Украиной и Западом.

«Самая большая проблема и вызов перед Украиной и Западом — это нормализовать Россию, превратить ее в нормальное государство. Так это делали с Германией после Гитлера или с Японией после поражения во Второй мировой войне. И это большая работа. Это ответственная работа», — сказал Грицак в эфире Radio NV.

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Историк объяснил, что смерть Путина может не привести к радикальным изменениям, «потому что за Путиным — коллективный Путин» и даже в случае поражения путинской диктатуры в России через 20−30 лет может появиться новый диктатор.

«Проблема не в Путине, а проблема в самой России — в ее культуре, в политической культуре. [У них культ] то Сталина, то Николая ІІ, то Ленина, то Путина», — отметил он.

По словам Грицака, украинцы должны диктовать, что нужно сделать с Россией, чтобы превратить ее в нормальное государство, потому что для них это вопрос дальнейшей безопасности.

«Никто же не хочет иметь такого агрессивного врага, где время от времени приходят такие как Сталин или Путин; с лагерями, с арестами, с отравлением своих оппонентов, и очень важно — с агрессией против всех соседей. Очевидно, ближайшим соседом является Украина. Условно говоря, украинцы являются лучшим экспертом по российскому вопросу, знают это на собственной шкуре. И поэтому украинцы не заслуживают, а должны иметь собственную позицию и собственное слово, что делать с Россией после Путина», — объяснил историк.

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Он подчеркнул, что необходимо разбить российскую политическую систему, во главе которой «стоит не просто обладатель, но и владелец этой страны», который не только правит страной, но и распоряжается всем ее имуществом, включая жизнь граждан, без всякого контроля.

Грицак добавил, что Россия еще даже не начинала реформы, в частности, для десакрализации власти, такие как отделение церкви от государства или запрет офицерам ФСБ занимать государственные должности.

«Но очень важные инструменты — это работа с политической системой, разбитие ее, максимальное радикальное реформирование для того, чтобы сделать невозможным приход вот такого властителя, который становится владельцем страны», — подытожил историк.

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В декабре 2022 года Грицак заявлял, что не видит в России человека, чей приход к власти устроил бы украинцев. Он подчеркивал необходимость радикально изменить ее политический строй, чего она сама сделать не может.

В мае 2022 года историк и журналистка Энн Эпплбаум в своей колонке для The Atlantic писала, что способность российского государства скрывать реальность от своих граждан и дегуманизировать своих врагов стала сильнее и мощнее, чем когда-либо.

