Россия изолирована от мира, несмотря на заявления Кремля — Госдеп

19 июля, 07:08
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

В Госдепе США заявили, что Россия изолирована от мира из-за решений кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

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«Независимо от того, что говорят в Кремле, факт заключается в том, что Россия экономически, политически, дипломатически и финансово изолирована от остального мира. И она была изолирована из-за решений, которые принял президент Путин, в частности — вести неоправданную, незаконную, жестокую войну против народа Украины», — отметил он.

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По словам Прайса, «немного удивительно» слышать от высокопоставленных российских официальных лиц удивление по поводу того, что они смогли оказаться в таком тяжелом экономическом, финансовом, политическом и дипломатическом положении.

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«Потому что до 24 февраля мы очень четко и последовательно предупреждали, что, если Владимир Путин осуществит свой план вторжения, то столкнется с последствиями, что и произошло», — подчеркнул он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Госдеп Война России против Украины

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