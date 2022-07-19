Россия изолирована от мира, несмотря на заявления Кремля — Госдеп 19 июля, 07:08 Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

В Госдепе США заявили, что Россия изолирована от мира из-за решений кремлевского диктатора Владимира Путина.



Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Независимо от того, что говорят в Кремле, факт заключается в том, что Россия экономически, политически, дипломатически и финансово изолирована от остального мира. И она была изолирована из-за решений, которые принял президент Путин, в частности — вести неоправданную, незаконную, жестокую войну против народа Украины», — отметил он.

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По словам Прайса, «немного удивительно» слышать от высокопоставленных российских официальных лиц удивление по поводу того, что они смогли оказаться в таком тяжелом экономическом, финансовом, политическом и дипломатическом положении.

«Потому что до 24 февраля мы очень четко и последовательно предупреждали, что, если Владимир Путин осуществит свой план вторжения, то столкнется с последствиями, что и произошло», — подчеркнул он.

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