В российском оружии в Украине обнаружили более 450 компонентов западного производства — Reuters 8 августа, 17:57 Обломок российской ракеты Калибр, 8 августа 2022 года (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

В оружии, которое российские оккупанты используют в Украине, обнаружили более 450 компонентов иностранного производства, — об этом идет речь в отчете британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), который есть в распоряжении агентства Reuters.

Как пишет Reuters в понедельник, 8 августа, после анализа оружия, которое защитники Украины захватили или вывезли с поля боя с начала полномасштабной войны, выяснилось, что 27 единиц оружия и военных систем — от крылатых ракет до систем ПВО — в основном зависят от западных компонентов.



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Согласно данным RUSI, около двух третей компонентов произведены американскими компаниями. Почти четверть всех западных компонентов создали американские производители микросхем Analog Devices и Texas Instruments. Другие компоненты изготовлены компаниями из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

«Российское оружие, практически полностью зависящее от западной электроники, привело к гибели тысяч украинцев», — заявил эксперт RUSI Джек Уотлинг.

Британские аналитики предполагают, что после ужесточения экспортных ограничений стране-агрессору России будет сложнее пополнять свой арсенал вооружений, в частности, крылатые ракеты.

В RUSI установили, что одна из самых современных российских крылатых ракет 9М727 содержит 31 иностранный компонент, произведенный американскими компаниями Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc (AMD), а также компании Cypress Semiconductor, которая сейчас принадлежит немецкой Infineon AG. 31 иностранную деталь, в том числе от компаний Intel и Xilinx (принадлежит AMD), также обнаружили в российской крылатой ракете Х-101.

Инфографика: НВ

На вопросы о том, как их чипы попали в российское оружие, компании заявили, что соблюдают торговые ограничения и больше не продают комплектующие России.

Analog Devices заявила, что остановила бизнес в России и поручила прекратить поставки в страну. В Texas Instruments сказали, что соблюдают законы стран, в которых работают, и что детали, обнаруженные в российском оружии, предназначены для коммерческих продуктов. В Intel сообщили, что не допускают использования своей продукции для нарушения прав человека. AMD ответила журналистам, что строго соблюдает все меры экспортного контроля, а Infineon — что «глубоко обеспокоена», если ее комплектующие используются в целях, для которых не предназначены.

Аналитическая группа отмечает, что российские компании могли купить многие иностранные компоненты до начала вторжения в Украину через местных или международных дистрибьюторов, так как их можно использовать в невоенных целях. В то же время с 2014 года более 80 производимых на Западе микрочипов подпадали под экспортный контроль США, и для их поставок в Россию нужна была лицензия, а компании-производители обязаны были провести проверку и убедиться, что их продукция не может быть использована российской армией.

Согласно выводам RUSI, военная машина страны-агрессора по-прежнему зависит от иностранных микрочипов, а западные страны не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям после оккупации Крыма в 2014 году. Reuters отмечает, что после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года США, Япония, Тайвань, Южная Корея и европейские страны ввели запрет на продажу России микрочипов.

В отчете также сказано, что сейчас Россия пытается получить доступ к западным микрочипам другими путями, например, через дистрибьюторов в Азии, таких как Гонконг.

В июне газета The Washington Post сообщала, что руководство ряда западных технологических компаний расспрашивают о компьютерных чипах, найденных в дронах, танках, радиостанциях и остатках крылатых ракет, которые РФ использовала при вторжении в Украину.

В материале шла речь о том, что найденные в Украине электронные компоненты были в основном изготовлены много лет назад, до того, как США усилили экспортные ограничения в связи с оккупацией Россией Крыма в 2014 году, но некоторые произвели только в 2020 году.

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