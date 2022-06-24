Россия использует пилотов-вагнеровцев из-за нехватки подготовленных военных — Минобороны Британии 24 июня, 09:20 Цей матеріал також доступний українською Россия вынуждена использовать старые самолеты и пилотов-наемников из-за потерь в Украине (Фото:Nik Pilgrim/flickr.com)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия использует пилотов-наемников из ЧВК Вагнера, поскольку не имеет надлежаще подготовленного личного состава, а также несет потери в войне против Украины.

В сводке британского ведомства в Twitter упоминается, что 17 июня украинские военные захватили пилота российского штурмовика Су-25. Пилот признался, что был бывшим майором воздушных сил России, который пошел на войну против Украины в качестве наемника.

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Использование отставных сотрудников, которые сейчас работают по контракту, указывает на то, что российские ВВС, вероятно, вовсю пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажей, отметили в ведомстве.

«Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны Британии подчеркнули, что при выполнении своих миссий российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.

«Это, вероятно, указывает на то, что самолеты Вагнера являются старшими моделями Су-25 и что российские ВВС не предоставляют Вагнеру современное оборудование для авионики», — добавили в ведомстве.

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