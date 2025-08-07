«Два в одном». Почему России выгодно воздушное перемирие и как это связано с украинскими ракетами и Трампом — Гетьман
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп разговаривают во время саммита во Вьетнаме. 11 ноября 2017 года (Фото: REUTERS/Jorge Silva)
Зачем России воздушное перемирие и почему Украине не стоит на него соглашаться, в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.
Алексей Гетьман
Здесь, по меньшей мере, два в одном.
Во-первых, они не собираются останавливаться. [Российский диктатор Владимир] Путин, по крайней мере, еще как минимум четыре области планирует захватить.
И ему его генералы докладывают, что вскоре это может произойти, что они очень мощно двигаются.