Ложь пропагандистов. РФ использовала бренд японских ресторанов для фейка об Украине — Центр противодействия дезинформации

14 августа, 07:11
Россия использовала бренд японских ресторанов для распространения нарратива, что тема войны в Украине «надоела» (Фото:t.me/CenterCounteringDisinformation)

Россия использовала бренд японских ресторанов для распространения нарратива, что тема войны в Украине «надоела» (Фото:t.me/CenterCounteringDisinformation)

Страна-агрессор Россия использовала бренд известной японской сети ресторанов по изготовлению роллов и суши для распространения нарратива, что тема войны в Украине «надоела» и уже «неактуальна».

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

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В ведомстве рассказали, что в среду, 10 августа, в нескольких российских СМИ появились изображения якобы билборда ресторана, где японский повар-сушист прикрывает рот украинцу с призывом: «Давайте изменим тему — давайте поговорим о вкусных суши».

Видео дня

Центр противодействия дезинформации совместно с посольством Украины в Японии обратились к руководству компании Sushinomidori для получения пояснений по поводу провокационного билборда.

Опровержение фейка появилось на официальном сайте.

Компания сообщила, что не поддерживает дискриминацию ни одной из стран или национальностей, и распространяющееся изображение не имеет к ней отношения.

https://www.youtube.com/watch?v=PNmjV8IcCBc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Япония Фейк Война России против Украины

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