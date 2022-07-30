Россия могла использовать термобарическое оружие в Еленовке, чтобы сжечь украинских пленных во сне — InformNapalm 30 июля, 22:46 Россия могла использовать термобарическое оружие в Еленовке, чтобы сжечь украинских пленных во сне (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Расследователи InformNapalm заявляют, что россияне могли использовать термобарическое оружие в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке Донецкой области, чтобы сжечь пленных во сне.

В InformNapalm также уверены, что по учреждению точно ударили не системой РСЗО HIMARS.

К таким выводам расследователи пришли, анализируя характер повреждений колонии в Еленовке на опубликованных фото.

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Целью россиян, как отмечают в организации, было избавиться от доказательств пыток и убийств пленных, а также дискредитировать ВСУ.



«Россия никогда не хотела возвращать защитников Азовстали в Украину, где их встретили бы как героев. Их смертная казнь приведет к предъявлению обвинений в военных преступлениях и поставит под угрозу российских военнопленных в украинских руках. В то же время, HIMARS дал украинцам надежду, поэтому Россия решила инсценировать убийство военнопленных так, будто их убила ракета GMLRS, чтобы заглушить радость украинцев от HIMARS», — отметили в расследовательском сообществе.

Там объяснили, что Еленовка расположена примерно в 15 км от линии фронта, так что нет смысла бить по такой цели редкими и дорогими ракетами GMLRS, ведь можно применять 105-миллиметровые артиллерийские снаряды стоимостью около 0,4% от ракеты GMLRS.

Кроме того, Еленовка годами была известным лагерем военнопленных «ДНР» и концлагерем (и десятилетиями исправительной колонией). Настолько, что об этом знали супруги военнопленных.

«Нужно быть российским троллем или пропагандистом, чтобы поверить, что Украина поразит такую цель», — отметили расследователи.

Анализ опубликованных россиянами фото с места трагедии показывает, что россияне инсценировали «ракетный удар» некомпетентно, потому что никто из них не знает, как работает РСЗО.

В частности, после удара поврежденное здание (фото с номером 6) из бетонного кирпича с тонкой жестяной крышей осталась на месте. Взрыв был настолько слабый, что кровати не сдвинулись с места ни на сантиметр (фото 8), ни одного кирпича не вылетело, стальной столб не поврежден. В то же время огонь нанес огромный ущерб, отметили в InformNapalm.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Для сравнения расследователи приводят другую фотографию (с номером 7), на которой зафиксированы последствия прилета ракеты GMLRS. В результате такого удара стены разорваны, бетонные потолки разбиты, арматура разорвана на части, все разбито и разбросано, при этом огонь ничего не разрушил, отмечают аналитики.

Фото: InformNapalm

Но окончательным доказательством того, что это не была ракета GMLRS, является отсутствие ударного кратера, подчеркнули в сообществе. На фотографии с номером 9 изображен ударный кратер GMLRS. На Еленовке расследователи ни одного кратера не зафиксировали.

«Ракеты GMLRS M31 поражают цель под углом 90 градусов со скоростью Маха 4+, чтобы разбить крышу и взорваться внутри (а также разбить секретную систему наводки, компоненты GPS и датчики на конце ракеты). Жесткая крыша здания в Еленовке слишком слабая, чтобы разбить ее и сработать ракетой GMLRS, поэтому если бы попала ракета GMLRS, посреди комнаты должен быть ударно-детонационный кратер. А его нет», — отметили в InformNapalm.

Фото: InformNapalm

Там отметили также, что ракеты M31 GMLRS, учитывая их состав, не приводят к сожжению цели.

«Ракеты M31 GMLRS содержат 51 фунт PBX-109, смесь 64% RDX и 20% алюминия и 16% пластиковых наполнителей HTPB/IPDI. Алюминий используется для усиления эффекта взрыва, но это не термобарическое оружие, сжигающее цель. Если бы в Еленовку попала ракета GMLRS, то внутри не было бы обгоревших… Взрывом бы всех разорвало, а не сожгло заживо», — отметили расследователи.

Именно термобарическое оружие сжигает жертв, оставляя тела неповрежденными. То есть Россия могла применить это оружие, чтобы сжечь людей во сне. Это подтверждает повреждение здания, отсутствие кратера от ракетного удара и отсутствие повреждений от взрыва.

По мнению членов InformNapalm, скорее всего, российские оккупанты заперли пленных в помещении, выстрелили через окна термобарическими боеприпасами РПО-А «Шмель» или МРО-А. Такими видами боеприпасов обладают подконтрольные РФ боевики «ДНР» с 2014 года.



«Это было умышленное убийство, как и в Катыни», — считают в InformNapalm.

Убийство украинских военнопленных в Еленовке: что известно



Утром 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов. Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в Минобороны РФ опубликовали список 42 погибших пленных, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, обстреляв колонию в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».



В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину. По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины была переведена туда за два дня до трагедии.

СБУ также опубликовала перехват разговора, подтверждающего, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что, согласно предварительному анализу видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.

И.о. командира полка Азов майор Никита Надточий заявил, что полк Азов расценивает удар по колонии в Еленивке, в результате которого погибли украинские военнопленные, как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.

После убийства украинских пленных в Еленовке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать Россию террористическим государством.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал совершенное россиянами «преднамеренным, циничным, продуманным массовым убийством украинских пленных, которое требует жесткого расследования». Он также требует реакции ООН и международных организаций.

В Международном комитете Красного Креста, который был посредником при сдаче в плен украинских защитников в Мариуполе, заявили, что «ознакомлены с ситуацией» и предложили помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленовке и бесплатной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской эксперты.

В ООН пообещали поддержать расследование произошедшего в Еленовке.



Защитники Мариуполя, которые после двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов, оказались в окружении на территории завода Азовсталь с ограниченным запасом лекарств, пищи, питьевой воды и боеприпасов, в середине мая вынуждены были покинуть территорию завода и сдаться в плен.

16 мая командиры подразделений, находящихся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

В течение нескольких дней украинские защитники покинули территорию Азовстали. Эвакуация проходила при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который записывал личные данные украинских военных и ООН. Украинских военных доставила в медучреждение оккупированного Новоазовска, а также в оккупированную Еленовку Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев из Азовстали не было.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя. Как писала Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников.



Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».



Освобождением украинских бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. В частности, 29 июня в рамках обмена пленных были освобождены 95 защитников из Азовстали. Переговоры продолжаются.

Также идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя.



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