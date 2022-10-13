«Больше половины использовано». У России еще есть ракеты, но запас подходит к концу — военный эксперт 13 октября, 20:46 Запуск российской ракеты С-300 возле Астрахани (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, что запас ракет у России подходит к концу.



«Никогда не нужно думать, что у них есть сто ракет и они все сто ракет отстреляли. Нет, они отстреляют 50, еще 20 оставят на какие-то такие мероприятия, еще у них остается 30 на случай ЧП. Вы всегда так разделяете свое вооружение. Я уверен, что у них есть еще ракеты для еще одного массированного удара или даже двух. Не нужно думать, что сейчас они отстреляли какие-то последние запасы, ни в коем случае», — сказал Левин Радио НВ.

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Он добавил, что ракетами С-300, которые сейчас часто применяет страна-агрессор, можно наносить удары по наземным целям, но это не их профильное предназначение.

«Использование иранских дронов Shahed-136 — примитивных, которых больше половины сбивают, — это как раз не от хорошей жизни происходит. Зачем им использовать эти примитивные Шахиды, которые сбиваются, если у вас, допустим, нормальное количество нормальных крылатых, тактических ракет?» — сказал также военный эксперт.

Левин подытожил, что Россия, вероятно, использовала больше половины своих ракет.

«Еще в начале августа ГУР сообщали, что где-то 60% ракет они использовали. Я склонен доверять сообщениям от ГУР. Какое-то количество ракет у них осталось, но в целом [запас] подходит к концу. Но все равно еще остаются запасы для массированных ударов», — добавил он.

О том, что Россия использовала 60% своих «высокоточных» ракет 21 июля заявлял представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.