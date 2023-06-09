Отношения на рекордно низком уровне. Исландия приостанавливает работу посольства в Москве 9 июня, 17:00 Национальный флаг Исландии (Фото:REUTERS/Lucas Jackson)

Министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир приняла решение приостановить работу посольства Исландии в Москве с 1 августа.

Обновлено 16:54: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Тордис Гильфадоттир за ее решение.

«Я благодарен Тордис Гильфадоттир за решение Исландии приостановить работу посольства в Москве и обратиться в Россию с запросом об ограничении работы ее посольства в Рейкьявике. Россия должна видеть, что варварство ведет к полной изоляции. Я призываю другие государства последовать примеру Исландии», — заявил он на своей странице в Twitter.

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https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1667159389696843778

Об этом сообщает пресс-служба правительства Исландии.

В собщении говорится, что МИД страны вызвал посла России, чтобы проинформировать об этом решении.

Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях и снизить уровень дипломатического представительства.

«Это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России. Надеюсь, что условия когда-нибудь позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, которые примет Кремль», — отметила Гильфадоттир.

В собщении говорится, что в настоящий момент торговые, культурные и политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне, поэтому сохранение деятельности посольства Исландии в Москве более не оправдано.

Исландия имеет восемнадцать двусторонних посольств в иностранных столицах, определяя их расположение в зависимости от степени экономических, политических и культурных связей или сотрудничества в целях развития.