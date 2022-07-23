Почему Путин просит о перемирии? Армия России потеряла свое главное преимущество — Яковина

23 июля, 08:12
Если Владимир Путин не получит перемирие, то подконтрольная его войскам территория начнет сокращаться, уверен Иван Яковина (Фото:Спутник/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Если Владимир Путин не получит перемирие, то подконтрольная его войскам территория начнет сокращаться, уверен Иван Яковина (Фото:Спутник/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Радио НВ рассказал, что Путин просит о перемирии, поскольку армия России исчерпала свои резервы и потеряла главное преимущество — артиллерию.

Яковина напомнил, что поскольку в российской армии нет резервов, «туда уже набирают всяких бездомных и уголовников».

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4

«Из-за очень успешной работы HIMARS сходит на нет главное преимущество российских вооруженных сил — артиллерия. Почему? Потому что из-за уничтожения складов артиллерии сейчас нечем стрелять, просто снарядов не хватает», — отметил также международный обозреватель НВ.

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Также сейчас «продолжается планомерное уничтожение штабов российской армии и нефтебаз», поэтому, поскольку убивают российских генералов и офицеров, руководить армией РФ становится некому, а техника остается без горючего.

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Кроме того, украинские военные уничтожают российскую противовоздушную оборону, «вот эти С-300, С-400, Торы, Буки, Панцири и прочее, все это оставляет российские войска вообще без прикрытия с воздуха». Яковина подчеркнул, что поэтому украинская авиация начинает летать свободнее, чем российская.

То, что наступательный потенциал российской армии постепенно уничтожается, и является главной военной причиной, по которой Владимир Путин просит перемирия, убежден международный обозреватель НВ.

«Владимир Путин и его подчиненные уже где-то неделю усиленно просят и вообще распространяют идею о том, что срочно необходимо начать переговоры о перемирии. 8 июля Владимир Путин так и заявил: срочно необходимо, причем сейчас сделать это будет легче, чем потом», — отметил он

Политический обозреватель подчеркнул, что Путин отдает себе отчет, что без перемирия территория, подконтрольная его войскам, «начнет сжиматься, сокращаться. И это очень плохо для его рейтингов, кстати».

Кроме того, перемирие, по словам Яковины, «даст хотя бы надежду» на снятие экономических санкций, из-за которых «экономическая ситуация в России очень быстро развивается в направлении настоящей катастрофы».

Военный эксперт Олег Жданов недавно предостерег Украину от перемирия с Россией на месяц на время вывоза зерна из украинских портов, поскольку это даст России время на формирование резервов.

По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. О большой вероятности псевдореферендума сообщала также британская разведка.

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Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, что на недавней программе с Алексеем Венедиктовым (главный редактор радиостанции Эхо Москвы, заблокированной в РФ 1 марта за освещение войны в Украине — ред.) «не исключал, что Путин будет реагировать на попытку взять Херсон как на экзистенциальную угрозу для государства, потому что это уже российское государство в его представлении, и готов будет использовать ядерное оружие». При этом он прогнозирует, что Украина вернет Херсон в августе.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Путин хочет поскорее провести аннексию захваченных украинских территорий и в дальнейшем ссылаться на российскую доктрину, позволяющую «применение ядерного оружия для защиты территории РФ».

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Иван Яковина Радио НВ Перемирие Война России против Украины

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