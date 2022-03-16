Россия ищет наемников и частных военных, чтобы удержаться в Украине — Минобороны Британии

16 марта, 02:24
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Уничтоженная техника оккупантов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.)

Россия ищет дополнительные ресурсы, чтобы содержать временно оккупированные территории Украины. В частности, Кремль обращается в частные военные компании, к сирийским и другим наемникам.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

«Россия перебрасывает силы из таких дальних мест, как Восточный военный округ, Тихоокеанский флот и Армения. Она также все чаще ищет нерегулярные ресурсы, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники. Россия, вероятно, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и освобождения своей боевой мощи для возобновления остановленных наступательных операций», — заявляют в ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503851779175370760
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Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что вторгшиеся в Украину с 24 февраля до 40% подразделений российской армии потеряли боеспособность. Чтобы компенсировать тяжелые потери, руководство РФ решило досрочно выпустить курсантов высших военных учебных заведений с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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