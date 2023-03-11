Ищут внешней помощи. В России заканчиваются подготовленные запасы оружия — Данилов

11 марта, 17:18
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия исчерпывает подготовленные запасы копившихся десятилетиями вооружений.

Об этом он написал в Twitter.

«В России заканчиваются подготовленные запасы оружия. Ракеты и военная техника накапливались десятилетиями. Расчеты были на блицкриг, а не на блицутилизацию», — говорится в сообщении.

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Как отметил секретарь СНБО, коррумпированная страна не имеет возможности обеспечить фронт, в результате чего иностранная помощь для террористов стала приоритетным вопросом.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1634531786989395970

В украинской разведке сообщили, что запасы многих видов ракетных вооружений в РФ «критически низкие».

Ранее в разведке сообщалось, что массированный обстрел Украины 9 марта свидетельствует о значительном дефиците ракет в РФ. Страна-агрессор месяц накапливала силы для атаки.

https://www.youtube.com/embed/2aTKY-TOZKc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   СНБО Вооружение Алексей Данилов Война России против Украины

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