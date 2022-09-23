Ресурс тех, кто хотел воевать против Украины, в России уже полностью исчерпали — Данилов 23 сентября, 14:17 Мобильный призывной пункт в Ростове-на-Дону, 17 сентября (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ констатировал, что в России уже полностью исчерпан ресурс желающих воевать против Украины, из-за чего и пришлось объявить мобилизацию.

«Есть четкое понимание: те, кто хотел пойти воевать против нашей страны, они этот ресурс уже полностью исчерпали. Обращаю внимание, что так называемые добровольческие батальоны они уже формируют три-четыре месяца, куда приглашают за огромные деньги идти убивать. Но они не смогли: у них не было возможности набрать соответствующее количество профессиональных людей для того, чтобы они шли на [войну]», — сказал Данилов Радио НВ.

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Он напомнил, что на втором этапе желающих воевать стали искать в колониях, но и там их оказалось недостаточно.

«Они перешли ко второму этапу — стали ездить по колониям. Всем известен ролик, когда представитель [группы] Вагнера произнес речь перед людьми, отбывающими наказание. Предлагал им за то, что они будут лишены этого статуса, который у них там был, отправиться на фронт. Поверьте, там множество [заключенных] находится в колониях Российской Федерации, но у них так же нет желания. Не говорю, что у всех нет желания», — отметил секретарь СНБО.

Нынешнюю «частичную мобилизацию» Данилов назвал следующим этапом.

Российский диктатор Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» в России 21 сентября. Одновременно он заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян. При этом, по данным СМИ, в засекреченном пункте указа Путина о мобилизации говорится о 1 млн граждан, которых российские власти планируют использовать в качестве пушечного мяса в боях с ВСУ.

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